El entrenador argentino Ricardo Gareca envió un mensaje de felicitación al tenista peruano Ignacio “Nacho” Buse luego de que se consagrara campeón del torneo ATP 500 de Hamburgo, logro que ha generado gran entusiasmo entre los aficionados nacionales.

A través de un video difundido por la marca Voraz, el popular “Tigre” resaltó la actitud y esfuerzo del joven deportista, además de invitarlo a integrarse al equipo de embajadores de la empresa. “Bravo Nacho por devorar sin culpa”, expresó Gareca al reconocer el importante momento que atraviesa el tenista.

El título conseguido por Buse cobra especial relevancia debido a que un peruano no obtenía un campeonato ATP 500 desde hace 19 años, por lo que la victoria ha sido celebrada como un hecho histórico para el tenis nacional.

Ricardo Gareca mantiene una gran conexión con el público peruano desde que llevó a la selección nacional al Mundial de Rusia 2018, poniendo fin a una ausencia de 36 años en la máxima cita del fútbol. Además, alcanzó el subcampeonato de la Copa América 2019 con la ‘Blanquirroja’.

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