El tenista peruano Ignacio Buse quedó eliminado de Roland Garros tras caer ante el ruso Andrey Rublev, undécimo cabeza de serie del torneo, en un intenso partido disputado en la pista 7 del complejo parisino.

Rublev necesitó más de tres horas y media para imponerse por 6-3, 6-7(6), 6-3 y 7-5 frente al reciente campeón del ATP 500 de Hamburgo.

Pese a la derrota, Buse dejó una destacada imagen en su segunda participación en el cuadro principal de un torneo de Grand Slam.

Buse complicó al favorito

El encuentro fue más equilibrado de lo que refleja el marcador final.

Ignacio Buse mostró solidez desde el fondo de la cancha y logró incomodar por largos pasajes al experimentado tenista ruso.

El peruano incluso contó con ventaja de 4-1 en el cuarto set y estuvo cerca de forzar una quinta manga.

Sin embargo, Rublev reaccionó en el tramo decisivo del partido y ganó cuatro juegos consecutivos para encaminar la victoria.

Público apoyó al tenista peruano

Durante varios momentos del encuentro, el público presente en Roland Garros alentó constantemente a Ignacio Buse.

Los asistentes corearon el nombre del peruano y apoyaron su resistencia frente a uno de los jugadores más experimentados del circuito sobre arcilla.

Por momentos, Rublev también mostró señales de desgaste físico durante el compromiso.

Buse confirma crecimiento en el circuito

A sus 22 años, Ignacio Buse atraviesa el mejor momento de su carrera profesional.

La semana pasada conquistó el ATP 500 de Hamburgo, el título más importante de su trayectoria hasta ahora.

En París, el peruano confirmó el crecimiento mostrado durante los últimos meses y volvió a competir de igual a igual frente a jugadores ubicados en la élite del tenis mundial.

Su participación en Roland Garros se suma a la experiencia acumulada en el Abierto de Estados Unidos del año pasado, su primera aparición en un Grand Slam.

Rublev avanzó a segunda ronda

Con este resultado, Andrey Rublev clasificó a la siguiente fase de Roland Garros y mantiene sus aspiraciones en el torneo francés.

El ruso llegó a París tras una temporada sólida sobre arcilla, con actuaciones destacadas en torneos ATP 500 y Masters 1000.