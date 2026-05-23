El peruano Ignacio Buse se coronó campeón del ATP 500 de Hamburgo luego de derrotar a Tommy Paul en una final disputada hasta el último set.

El encuentro terminó con parciales de 7-6 (6), 4-6 y 6-3 a favor del tenista nacional.

El primer set estuvo marcado por la paridad entre ambos jugadores, con intercambios intensos y constantes respuestas desde el fondo de la cancha. Buse destacó por la velocidad de sus golpes y la efectividad de su saque, mientras que el estadounidense aprovechó la potencia de sus remates para complicar al peruano.

La igualdad llevó el parcial inicial hasta el ‘tie-break’, donde Ignacio Buse logró sacar ventaja para quedarse con el set por 7-6 (6). Con el avance del partido, el peruano mejoró en las devoluciones y ganó confianza en momentos decisivos.

En la segunda manga, el desgaste físico y las altas temperaturas afectaron el rendimiento de Buse. Tommy Paul tomó ventaja rápidamente y llegó a colocarse 4-0 arriba. Aunque el peruano logró acercarse en el marcador hasta el 4-5, el estadounidense mantuvo la regularidad y terminó llevándose el set por 6-4.