La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reubicó las 136 mesas de sufragio que funcionaron en parques de Jesús María, Lince y Miraflores durante la primera vuelta.

Esto debido a que varios espacios abiertos tuvieron que ser acondicionados con toldos, generadores eléctricos y baños portátiles para los votantes.

La medida fue adoptada tras una recomendación de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reforzar las condiciones de resguardo y control en los recintos electorales.

Para la segunda elección presidencial, los electores acudirán a instituciones educativas cercanas a su anterior local de votación.