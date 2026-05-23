La reciente reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín envía un mensaje inequívoco al mundo: la confrontación entre Estados Unidos y China seguirá definiendo la política internacional. Se concentraron en inteligencia artificial y expansionismo. Nuestra región estuvo presente en la cita por ser uno de los escenarios de disputa estratégica. Para Estados Unidos, la presencia china es un desafío geopolítico. China es ahora el principal socio comercial del Perú, y amplía su presencia. Pero no tenemos que limitarnos a elegir entre dos gigantes si podemos fortalecer nuestra integración, coordinar posiciones y respuestas comunes y negociar desde una mayor autonomía. En este contexto, tiene especial relevancia la nueva doctrina de seguridad hemisférica impulsada por Trump. Sus ejes son que América Latina ayude a combatir el narcotráfico, a contener los flujos migratorios irregulares y que se aleje de China. Este último objetivo marca una diferencia sustancial respecto de doctrinas anteriores. Por primera vez desde el fin de la Guerra Fría, Washington identifica de manera explícita a una potencia extrarregional como una competidora estratégica dentro del hemisferio occidental. Necesitamos evitar ser absorbidos por una de las dos potencias. La gran pregunta no es con quién nos alineamos sino cómo preservamos nuestra soberanía. Ni Washington ni Pekín. El desafío es más complejo y trascendente: decidir si seremos un bloque para resistir las ambiciones bipolares. Y si tendremos estadistas que así lo vean. Prontos a elegir gobernante, este tema esencial que involucra el destino de todos, debe ser prioritario. No dejarlo solo en manos de los expertos diplomáticos, que el pueblo también decida.