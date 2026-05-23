Una academia de baile ubicada en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho, suspendió definitivamente sus actividades luego de ser blanco de extorsiones durante varios meses. La decisión fue tomada por sus propietarias después de que desconocidos dispararan contra el frontis del local el pasado 20 de mayo.

Las responsables del emprendimiento señalaron que el hostigamiento se prolongó por aproximadamente seis mesesm con mensajes que solicitaban fuertes sumas de dinero a cambio de brindar supuesta protección y evitar nuevos atentados. Una de las propietarias explicó en Latina que decidió cerrar el negocio para proteger a su familia, debido a que la academía se encontraba dentro de su propia casa.





¿Quiénes estarían detrás de los ataques?

De acuerdo con el testimonio de la dueña y de la administradora del establecimiento, los mensajes habrían sido enviados por organizaciones delictivas identificadas como la ‘Nueva Generación’, los ‘Mexicanos’ y los ‘Chukis’. Ambas señalaron que las exigencias económicas fueron aumentando conforme pasaban las semanas.

Las afectadas indicaron que inicialmente les solicitaron 6.000 soles. Sin embargo, la cifra se elevó posteriormente hasta alcanzar los 50.000 soles, una situación que incrementó la preocupación por posibles represalias. En una oportunidad también recibieron arreglos florales en el ingreso del inmueble.

La propietaria sostuvo que recurrió a las autoridades para reportar lo que estaba ocurriendo. No obstante, manifestó que hasta el momento no ha obtenido una respuesta que le permita recuperar la tranquilidad.

Asimismo, explicó que el cierre de la academia no solo afectó a quienes la dirigían, sino también a los estudiantes que participaban en las actividades desde los primeros años del proyecto. Según relató, muchos de ellos continúan comunicándose para conocer la situación de las responsables.

Tras el ataque armado y los meses de hostigamiento denunciados, el espacio donde antes se desarrollaban actividades artísticas permanece sin funcionamiento. Ambas dueñas consideran que actualmente no existen las condiciones necesarias para retomar el proyecto en la zona.