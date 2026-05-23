La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Sullana dispuso el cambio de dos locales de votación en las provincias de Sullana y Talara para la Segunda Elección Presidencial 2026, medida que implica la reubicación de 7,102 electores.

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En la provincia de Sullana, 3,830 electores que sufragaron en la primera vuelta en la I.E.P. Santa Úrsula deberán acudir ahora a la I.E.P. Federico Villarreal, ubicada en la calle El Rosario 228, urbanización Santa Rosa, donde se instalarán 13 mesas de sufragio.

Mientras en Talara, 3,272 ciudadanos que anteriormente votaron en la I.E.P. Federico Villarreal de Pariñas serán reubicados a la I.E. N.º 15508 Domingo Savio, ubicada en Parque 25 s/n, Pariñas, local en el que se habilitarán 11 mesas de sufragio para esta Segunda Elección Presidencial.

El jefe de la ODPE Sullana, David Espinoza Acosta, informó que la institución realizó las coordinaciones necesarias para garantizar locales de votación adecuados; sin embargo, ante la negativa de las dos instituciones educativas privadas de ceder sus instalaciones para el desarrollo de la Segunda Elección Presidencial 2026, se procedió a efectuar la reubicación de electores con el fin de asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral.

“Sabemos que un cambio de local de votación puede generar incomodidad entre los electores; no obstante, estas medidas se adoptan para garantizar que el proceso electoral se desarrolle con normalidad y en condiciones adecuadas”, señaló el funcionario.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a verificar oportunamente su local de votación y tomar las previsiones necesarias para acudir a sufragar el próximo 7 de junio.

Cabe precisar que el resto de los 175 locales de votación de la ODPE Sullana se mantienen sin modificaciones respecto a la primera elección presidencial, por lo que la mayoría de los electores sufragará en los mismos establecimientos donde votó anteriormente.

Finalmente, informó que desde este viernes 22 de mayo los ciudadanos podrán consultar su local de votación a través del portal oficial de la ONPE https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio