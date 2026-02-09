Una infernal balacera ocurrida en el exterior del complejo deportivo ubicado en el sector San Pedro, en la provincia de Talara, dejó como saldo dos personas fallecidas y más de cinco heridos.

El atentado. Tras las investigaciones preliminares, la violenta balacera registrada la tarde de ayer, se habría originado fuera del campo deportivo en el sector San Pedro, altura de la plazuela El Pescador, en Talara, donde varias personas compartían amenamente frente al campo deportivo donde se desarrollaba un encuentro futbolístico con la presencia de decenas de personas, entre ellos niños y adultos mayores.

Según testigos, fueron dos sicarios que llegaron hasta el lugar en una motocicleta, y tras identificar a sus víctimas abrieron fuego rápidamente atacando a estas personas y generando pánico entre los asistentes que estaban dentro del local participando del campeonato, pero al escuchar la balacera se desesperaron y salieron corriendo para ponerse a buen recaudo. En este trayecto, los criminales que habrían seguido disparando, las balas alcanzaron a los visitantes.

Las víctimas mortales serían identificadas como Elvis Flores Bello (45 años) y Jean Pool Machare Farfán (26 años), que debido a las serias heridas por los impactos de bala en el cuerpo, no resistieron y fallecieron camino al hospital.

Mientras tanto, Marcos S.Z (30 años), Jaime Q.C (29 años), Yercy C.A, Christian S.V (33 años), José J.F.I y Zaire C. resultaron heridos, siendo trasladados por los pobladores a las clínicas y al hospital del Minsa, en Talara, para la atención inmediata.

Los heridos presentan impactos de bala en la pierna, brazos, abdomen y otras partes del cuerpo, quedando internados para su recuperación.

En tanto, hasta el lugar llegaron los efectivos policiales de la comisaría de Talara para acordonar la zona e iniciar con las investigaciones. Además, de operativos por la zona.

Finalmente, los pobladores de Talara pidieron salir a las calles a protestar para exigir mayor seguridad en la provincia.