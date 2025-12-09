La fiscalía penal de turno de Piura viene participando de las diligencias de investigación preliminar por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa contra una menor de 17 años, que resultó herida en una balacera la cual se produjo en el parque N°11 del asentamiento Paredes Maceda del distrito de Veintiséis de Octubre.

Conforme a las primeras investigaciones, la menor se encontraba en compañía de otro menor de edad, en el referido parque, cerca a su vivienda cuando llegaron hasta ese lugar personas a bordo de una moto lineal y mototaxis que realizaron disparos hacia donde se encontraban. Producto de dicho hecho, ella resultó herida, siendo trasladada al Hospital Santa Rosa.

Las diligencias realizadas son las Inspecciones Técnico Policiales de Criminalistica y Balística en el lugar de los hechos, las pericias urgentes y necesarias del médico legista, así como recabar imágenes y videos de cámaras de video vigilancias cercanas al lugar de los hechos, testimoniales y declaraciones de los padres de los menores, entre otras diligencias que permitan esclarecer los hechos.

En tanto, informaron que el estado de salud de la menor es estable, pero reservado toda vez que producto de la balacera, uno de los proyectiles habría impactado en uno de sus pulmones.