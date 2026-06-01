Pamela Franco evitó pronunciarse favorablemente sobre la reciente boda civil de Christian Domínguez y Karla Tarazona. Durante una conversación con un reportero de ‘Amor y Fuego’, la cantante se mostró indiferente ante la unión y declinó darles su ‘bendición’. Además, fue consultada sobre el ritual ancestral que la pareja realizó como parte de su celebración y no dudó en dar su opinión al respecto.

La cantante dejó en claro que la relación entre Domínguez y Karla Tarazona no es un tema que le genere interés, ya que actualmente está enfocada en su vida personal y en su romance con Christian Cueva.

“ No quiero opinar porque es algo que no me interesa. Además, sería algo loco de mi parte porque yo estoy en una relación y hablar de él en ese aspecto personal como hombre, no viene al caso (...) él puede hacer con su vida lo que quiera ”, expresó.

La actual pareja de dejó en claro que no contempla cantar en la ceremonia de la pareja y, además, prefirió no expresar buenos deseos hacia los futuros esposos: “ No doy canje y no doy mi bendición, seré monja ”, resaltó.

Al ser consultada sobre cuánto podría durar el matrimonio, Franco evitó hacer pronósticos y aseguró que no está pendiente de la vida de la pareja, ya que prefiere concentrarse en sus propios asuntos.

“ Que si dura o no, no es de mi incumbencia; yo me fijaré en mi vida, que también tiene sus cosas. Que le vaya a la gente como le tenga que ir ”, sostuvo.

Previo a su boda civil, Christian Domínguez y Karla Tarazona acudieron a un ritual ancestral para recibir buenos augurios para su relación. Durante la ceremonia, se les aseguró que su matrimonio sería para toda la vida y que no habría espacio para infidelidades. Sin embargo, Pamela Franco marcó distancia de estas creencias y señaló que ella no gastaría dinero en algo similar.

“ Sin comentarios, la verdad. Si hay gente a la que le gusta eso, se respeta. No me importa. Yo no invertiría mi plata en esas cosas y estoy en otra cosa. Mejor lo invierto en hacer un emprendimiento ”, indicó.