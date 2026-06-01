Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a una mujer para que le entregue una fuerte suma de dinero. Sin embargo, lo curioso de este caso es que el investigado le pidió a su víctima que coloque el efectivo dentro de una botella de plástico y lo deje a orillas del río Virú.

La afectada, el 27 de mayo último, denunció en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Virú que era víctima de cobros ilegales y amedrentamiento. Por ello, los detectives iniciaron las negociaciones y acordaron el pago del dinero.

De acuerdo al atestado policial, los hampones solicitaron que se coloquen los billetes en un frasco y se deje todo en la zona acordada. El operativo, que se ejecutó la noche del domingo en el sector La Gloria, permitió atrapar al apodado “El Loco” cuando recogía el pago acordado.

El arrestado fue puesto a disposición del Depincri Virú para continuar con las diligencias correspondientes de acuerdo a ley.

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