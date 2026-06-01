La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó este lunes 1 de junio la distribución del material electoral destinado a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país, como parte de los preparativos para la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio.

El operativo concluyó con la salida de los últimos seis camiones desde los almacenes de la Gerencia de Gestión Electoral, ubicados en Lurín, completando así una etapa clave del cronograma electoral establecido para asegurar el desarrollo de los comicios en todo el territorio nacional.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano, supervisó desde las 6:00 a.m. el inicio de la salida de las unidades encargadas del traslado del material electoral. Como parte de las medidas de seguridad, cada vehículo cuenta con resguardo permanente de la Policía Nacional del Perú, monitoreo satelital en tiempo real y la presencia de un representante de la Gerencia de Gestión Electoral, responsable de velar por la integridad de la documentación durante su traslado hacia las oficinas descentralizadas ubicadas en Jauja, Huancayo, El Tambo, Chincha, Ica, Huaral, Huaura, Cañete, Yauyos y Huarochirí.

La ONPE informó que el material distribuido incluye cajas de sufragio, paquetes de reserva, material para el coordinador de local de votación, señales, rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación.

Asimismo, se han incorporado plantillas en sistema Braille para garantizar que las personas con discapacidad visual puedan ejercer su derecho al voto de manera accesible. Todo este material fue acondicionado y ensamblado el pasado 30 de mayo en los almacenes centrales del organismo electoral.

El traslado de los paquetes electorales destinados a los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao se realizará el próximo viernes 5 de junio desde las 10:00 p.m., de acuerdo con el cronograma establecido por la ONPE. Para esta operación logística se emplearán 217 unidades de transporte terrestre autorizadas, las cuales partirán desde la sede operativa del organismo electoral ubicada en el complejo Lurín Live, en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana Sur.