Un día antes de que la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, destacara los avances de su gestión durante la Primera Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2026 y afirmara que “se equivoca el que nada hace”, regidores confirmaron que beneficiarios del Programa del Vaso de Leche (PVL) dejaron de recibir hojuelas enriquecidas durante tres semanas debido a retrasos en los procesos de contratación.

Sin entregar

Las observaciones fueron formuladas durante la sesión ordinaria de concejo realizada el jueves 28 de mayo, donde funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) brindaron explicaciones sobre el desabastecimiento de hojuelas precocidas de quinua, avena y cebada tostada y molida enriquecidas con vitaminas y minerales.

Durante la exposición, se confirmó que el producto dejó de distribuirse desde el 28 de abril hasta el 20 de mayo de este año. En ese periodo, los beneficiarios recibieron únicamente leche evaporada.

El regidor Orlando Puell Varas explicó a Correo que el primer proceso de selección para adquirir las hojuelas fue convocado en noviembre de 2025, pero se declaró desierto en febrero de 2026 tras observaciones formuladas por los proveedores.

Según indicó, uno de los vicios estuvo relacionado con la denominación del producto consignada en las bases administrativas.

“Siempre se compra avena precocida; sin embargo, llevaron la convocatoria con el nombre de avena cocida y los proveedores hicieron observaciones respecto al nombre del producto que estaban licitando”, manifestó.

Tras la caída de la primera convocatoria, el municipio inició un segundo procedimiento. Sin embargo, este no logró concluir antes de que se agotaran los insumos destinadas al programa social.

Ante esta situación, la comuna optó por una contratación directa por causal de desabastecimiento para garantizar la continuidad del servicio.

“Se hizo un daño irreversible a niños de 0 a 6 años, con más de 20 días sin entregar hojuelas precocidad”, subrayó Puell.

La compra directa fue adjudicada a la empresa Procesadora Indurlac E.I.R.L. por más de de S/300 mil y permitirá abastecer al Vaso de Leche durante dos meses mientras culmina el nuevo proceso de selección.

El regidor Jorge Atila Arévalo Chilón sostuvo que la situación amerita una investigación para determinar si existieron errores o negligencias por parte de los funcionarios responsables.

En ese sentido, informó que se solicitó la intervención de la Contraloría General para que evalúe el desempeño de las áreas involucradas y establezca eventuales responsabilidades administrativas.

Asimismo, remarcó que durante la sesión quedó confirmado que los beneficiarios del programa estuvieron tres semanas sin recibir las hojuelas enriquecidas.

Por otro lado, el concejal Puell también sostuvo que funcionarios de la MPCh dijeron que origen del problema estaría vinculado a especificaciones técnicas elaboradas bajo lineamientos del Ministerio de Salud.

“Expresaron que la equivocación ha estado en el Ministerio de Salud, que consideró avena cocida y no avena precocida en la ficha técnica que va en el expediente de contratación, y no en el municipio”, afirmó.

Balance

En la Rendición de Cuentas 2026, la alcaldesa Janet Cubas destacó los avances de su gestión en obra pese al limitado presupuesto. Destacó los convenios con el Gobierno Regional para la ejecución de proyectos.

Sin embargo, el regidor Orlando Puell señaló que de las cuatro obras presentadas durante la audiencia, tres fueron culminadas en 2025 y solo una en el presente año. Además, cuestionó la ejecución de inversiones al señalar que, de una cartera de proyectos valorizada en S/38 millones, solo se habrían ejecutado alrededor de S/13 millones.

“Quedan cerca de S/25 millones por ejecutar este año en obras de saneamiento, agua y desagüe, recuperación de transitabilidad y mejoramiento de instituciones educativas”, afirmó. Agregó que existen 35 proyectos programados y que solo 10 se encuentran en ejecución.

Proyecto a futuro y acción de OCI en PVL

Respecto a la rendición, el dirigente del pueblo joven José Olaya, Lester Chávez, lamentó que no se informara sobre el futuro de proyectos paralizados como la obra del casco urbano de Chiclayo y cómo se articulará con el nuevo gobierno el proyecto de drenaje Pluvial.

Cabe indicar que el Órgano de Control Interno (OCI) anunció una supervisión al desabastecimiento en el Vaso de Leche.