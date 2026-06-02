En la región Lambayeque, el Jurado Electoral Especial de Chiclayo ( JEE) impuso multas de 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a los alcaldes Erwin Huertas Uceda (Monsefú), Enrique Navarro Cacho Sousa (Pimentel) e Iván Reque Ñiquen (Eten).

Esto, por haber incumplido con el retiro de la publicidad estatal, la cual se encuentra prohibida durante las Elecciones Generales 2026.

Sancionados

Según el expediente N.° 018529 - 2026, la municipalidad de Monsefú difundió publicidad estatal utilizando un megáfono instalado en un camión recolector de residuos sólidos (placa AM-929). A pesar de haber sido notificada con la infracción, la comuna no cumplió con la medida correctiva en el plazo establecido.

En el perifoneo se escucha un spot sobre el recuento de las obras y los proyectos en ejecución del alcalde Erwin Huertas.

Por tal motivo, el JEE impuso la multa y amonestó públicamente al burgomaestre en una audiencia realizada este 25 de mayo y a través de una publicación en el diario oficial regional.

La misma sanción fue impuesta a Enrique Navarro por haber dispuesto la instalación de siete paneles publicitarios con su nombre en postes y avenidas del distrito de Pimentel.

“Con el pago de tus arbitrios, Pimentel Avanza. Estamos mejorando nuestras pistas y veredas. Kike Navarro, alcalde”. “Tu seguridad es nuestra prioridad. Kike Navarro. Gestión 2023 - 2026”, se lee en los paneles que no fueron retirados tras la notificación.

Frente a estos hechos que contravienen la ley, el JEE multó y amonestó públicamente a la autoridad edil en una audiencia realizada este 26 de mayo (expediente N° 005384 - 2026).

Finalmente, el organismo electoral también sancionó a Iván Reque, debido a que la comuna de Eten realizó varias publicaciones en Facebook sobre la gestión municipal.

“Ciudad Eten es reconocida por su destacada gestión social...”, se lee en uno de los post que contiene elementos que permiten identificar al alcalde.

Pese a haber sido advertido, se verificó que múltiples imágenes y videos seguían activos en la página oficial de la comuna.

Adicionalmente, el JEE dispuso remitir copia de los actuados al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones (denuncias por omisión de funciones o desobediencia).

Dato

De no pagar la multa (S/ 165 mil) se derivará lo actuado al procurador del JNE para que inicie las acciones legales.