El Poder Judicial impuso una condena de prisión suspendida a cinco agentes del Equipo de Investigación N.° 02 del Depincri Centro de Lima, tras hallarlos responsables de solicitar S/10.000 a una comerciante a cambio de devolverle sábanas y edredones que habían sido incautados durante una intervención policial. Los efectivos fueron procesados y sentenciados por el delito de cohecho pasivo propio.

Los hechos se remontan al 31 de marzo de 2023, cuando los policías realizaron una intervención en un establecimiento comercial del Cercado de Lima. De acuerdo con la Fiscalía, los agentes retuvieron a la comerciante y a su pareja bajo el argumento de que las sábanas que vendían tendrían un origen ilícito.

Según el Ministerio Público, los policías trasladaron a la comerciante y a su pareja a la dependencia donde prestaban servicios. Una vez allí, les exigieron S/10.000 a cambio de devolverles la mercadería incautada. Posteriormente, el monto solicitado fue reducido a S/6.000. Las investigaciones permitieron que los agentes fueran intervenidos y detenidos por personal de la Policía Anticorrupción.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía informó que los acusados reconocieron su responsabilidad penal, lo que permitió aplicar la figura de conclusión anticipada. Como parte de la sentencia, cada uno deberá abonar S/3.000 por concepto de reparación civil.