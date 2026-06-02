El aire que respiran miles de arequipeños empieza a mostrar señales de alerta, Paucarpata se convirtió en el distrito con los mayores niveles de contaminación atmosférica de la ciudad, según los monitoreos realizados por la Gerencia Regional de Salud (Geresa), que identificó excesos de material particulado en una de las zonas con mayor tránsito.

La directora ejecutiva de Salud Ambiental de la Geresa Arequipa, Emiliana Aro Retamozo, informó que los registros más preocupantes se encuentran en el sector del óvalo del Bulevar, en Paucarpata, donde los niveles de PM10 superaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), contaminante asociado a las emisiones vehiculares.

La especialista explicó que el material particulado PM10 corresponde a partículas suspendidas en el aire generadas por la combustión de combustibles y el polvo levantado por el tránsito. Aunque gran parte de estas partículas termina depositándose en el suelo, su presencia refleja el deterioro de la calidad del aire en zonas urbanas congestionadas.

ATENCIÓN

Aro Retamozo señaló que el principal factor detrás de esta problemática es el antiguo parque automotor que opera en la ciudad, especialmente en el transporte público. Añadió que las unidades que utilizan diésel son las que generan mayores emisiones contaminantes, agravando la situación en los puntos de mayor circulación vehicular.

La funcionaria advirtió que la contaminación podría estar relacionada con el incremento de enfermedades respiratorias como el asma. Si bien indicó que no se declaró una situación crítica, remarcó que los ciudadanos que permanecen diariamente en áreas de intenso tráfico son los más expuestos a los efectos de la mala calidad del aire.

Asimismo, cuestionó la implementación incompleta del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y consideró que el transporte informal contribuye a la congestión vehicular en puntos críticos de la ciudad.