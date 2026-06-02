Samahara Lobatón protagonizó un emotivo momento en ‘La Granja VIP’ al romper en llanto durante la tarde de este 1 de junio. La hija de Melissa Klug no logró contener sus emociones y se mostró profundamente afectada tras la reciente eliminación de Pati Lorena, una de sus principales aliadas dentro de la competencia.

La influencer no pudo ocultar su frustración al ver cómo el ‘Team Víboras’ se fue desintegrando con el paso de las semanas. En medio de su crisis emocional, solicitó abandonar el programa al considerar que ya no tenía fuerzas para seguir compitiendo.

“ ¿Qué hago acá con esta gente tan mala, doble cara?. Les prometo que voy a ser mejor persona, pero sáquenme de acá. Ya no sé si esto realmente vale la pena. Mi hijo cumple 8 meses y han pasado tres meses desde que entré acá. Quiero irme. Esto es horrible “, sostuvo.

Entre lágrimas, Samahara expresó el difícil momento emocional que atraviesa dentro del reality. La influencer confesó que extraña a su familia y anhela retomar su rutina fuera de las cámaras. “ Quiero mi vida de nuevo, quiero ver a mis hijos, saber cómo está Youna ”, indicó. En medio de esta situación, tuvo que preparar sola su almuerzo, ya que Shirley Arica optó por permanecer en la habitación y no acompañarla.

“ Me odio por haberme puesto acá. Extraño a Pati, a Pablo y a Renato. Quiero a mis hermanas. ¿Cómo mier*** me puse acá?, por qué c*** ”, agregó.