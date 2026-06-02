Cinco presuntos integrantes de la peligrosa organización criminal “Los Monstruos de Cruz del Medano” se encuentran prófugos de la justicia, en la región Lambayeque.

El 04 de mayo de 2026, cuando se realizó el operativo de allanamiento y detención preliminar, no fueron encontrados en sus viviendas, por lo que permanecen no habidos.

Esta semana se impuso mandato de prisión preventiva contra los siete sujetos que fueron detenidos aquel día, siendo únicamente ellos los que aún se están librando de la cárcel.

Se trata de José Adán de la Cruz Chuzón (32), alias “Adan”, José Henrry Siesquén Sandoval (35), alias “Conchero”, Edwin Joel Baldera de la Cruz (19), alias “Culebra”, Cristhian Omar Santamaría Cajusol (21), alias “Flaco” y José Alejandro de la Cruz Montalván (35), alias “Pepe”.

Detalles

De acuerdo a la investigación que realiza la Fiscalía Contra a Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor), los cinco habrían participado en asaltos y actos de violación sexual a mujeres, en los distritos de Mórrope, Íllimo, Túcume y Mochumí.

Una de las agraviadas de iniciales L.M.T.Ch. denunció que el día 21 de setiembre de 2024, a las 7:00 de la noche, descendió de una combi en la carretera carrozable El Carrizo Muy Finca, siendo abordada por tres sujetos.

Uno de ellos la amenazó con un arma de fuego y los otros dos le arrebataron su mochila. Luego, la llevaron a una zona agrícola, donde uno de ellos, de aproximadamente 45 años, la obligó a desvestirse, procediendo a abusar sexualmente de ella, tanto por vía vagina como anal.

Después de 10 minutos, el segundo agresor de unos 20 a 25 años de edad, alto y delgado, también abusó de ella, lo que se repitió con el tercer sujeto, de las mismas características físicas. Luego, le exigieron bajo amenazas entregar las claves de sus celulares Redmi Note 8 y Samsung A10, dejándola abandonada en el lugar.

Durante la investigación se determnó que a uno de lo smartphones robados se le insertó un chip registrado con el número de DNI pertenenciante al prófugo José Adán de la Cruz.

Otra de las agraviadas de iniciales M.A.M.S. (19) denunció que el 25 de marzo de 2023, a las 09:00 de la noche, se dirigía hacia su vivienda en el caserío Tranca Sasape, a bordo de una mototaxi que era conducida por su pareja, cuando fueron interceptados por dos sujetos que los amenazaron con armas de fuego.

Luego, los obligaron a subir a la mototaxi y se los llevaron hasta el caserío Hacienda Vieja, donde ataron de pies y manos al agraviado, mientras que a la agraviada ambos sujetos le bajaron su pantalón y prenda íntima y abusaron sexualmente de ella.

De la investigación, se tiene que el cabecilla Jesús Manuel de la Cruz Chuzón y el prófugo José Siesquén Sandoval habrían sido quienes ultrajaron a la víctima.

Del mismo modo, un panadero denunció que el 16 de abril de 2023, a las 07:30 de la noche, cuando se dirigía a su vivienda ubicada en el caserío San Isidro, luego de haber recorrido las zonas aledanas vendiendo pan a bordo de su mototaxi, acompañado de su hija de iniciales V.M.M.E. (13) un sujeto le alzó la mano.

Creyendo que se trataba de un cliente se estacionó, pero en ese momento se aparecieron dos sujetos encapuchados, que lo golpearon en la cabeza. Luego lo llevan a una zona donde solo habían árboles, lo amarran y le ponen montes y hierbas en la cabeza para que no mire como ultrajan a su hija.

Después de media hora, la menor regresa, lo libera y le dice que había sido violada por dos sujetos; sin embargo, “el resultado de las investigaciones conlleva a establecer que fueron cinco sujetos los que violan a la menor”.

Un aspirante a colaborador eficaz reveló que además del cabecilla, José Henrry Siesquén también habría ultrajado a la niña.

Un caso similar ocurrió el 21 de setiembre de 2024, cuando el chofer José Eladio Siesquén Cajusol conducía una combi acompañado de una mujer. En ese momento, en inmediaciones del caserío Tranca Fanupe una persona le levanta la mano y se detiene creyendo que se trataba de un pasajero.

Sin embargo, en ese momento aparecen dos sujetos más que suben al vehículo y le apuntan con un amra de fuego, lo golpean y lo obligan a manejar hasta una chacra de maíz, donde es maniatado y se llevan la unidad.

Durante la pesquisa, un testigo clave declaró que José Alejandro de la Cruz Montalván habría participado en los actos de negociación para devolver el vehículo robado. Además, reveló que “Los Monstruos” también ultrajaron a la mujer, pero ella no hizo la denuncia por la trascendencia en su ámbito familiar.