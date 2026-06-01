La pena máxima de cadena perpetua les espera a los integrantes de la organización criminal “Los Monstruos de Cruz del Médano”, en la región Lambayeque.

Así lo expuso el fiscal José Jaramillo Cubas, de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque (Fecor), al sustentar el pedido de prisión preventiva.

“La pena por el delito de organización criminal es de 8 a 15 años de cárcel, pero sumando los otros delitos de robo agravo y violación sexual, la pena es hasta cadena perpetua”, señaló.

Detalles

La medida coercitiva se impuso contra Jesús Manuel De la Cruz (33), cabecilla de la red criminal, quien habría asaltado y ultrajado sexualmente a diversas mujeres en Mórrope, Mochumí, Túcume e Íllimo.

“Las víctimas de la violación narran que un sujeto gordo, con barba, con acento morropano, eran quien ordenaba a los demás, diferenciándose de los otros porque es de baja estatura, a diferencia de ‘Conchero’, que también mostraba liderazgo, pero es alto”, expuso.

También afrontarán la investigación en prisión los hermanos Marcos Antonio de la Cruz Chuzón (20), Gustavo Arturo de la Cruz Chuzón (30) y Bartolomé Javier de la Cruz Chuzón (29), miembros del clan familiar.

Asimismo, ya duermen en el penal Luis Bances Sandoval y Mauro Gonzales Sipión, alias “Caña”. Este último, supuestamente coordinaba con los demás miembros de la red criminal para ejecutar asaltos, tal como se escucha en una interceptación telefónica que a continuación transcribimos.

José: ¿Oye Caña, estás solo o no?

Caña: Sí, estoy solo

José: Llámalo a Jauja, y sácale lengua, vamos a robar, él debe tener novedades

Caña: No, él no sabe nada

José: Sí, él ha llegado a la casa de Macho, por una caja de balas

Caña: Yo ayer andé con su fierro en la noche

José: Y tiene o no tiene caramelo

Caña: Sí, tiene como 6 o 7

José: Entonces para qué quería la caja

Caña: Creo que para que vengan los cholos

También ha sido enviado a la cárcel, Andrés Santisteban Farroñán, quien cumplía el rol de receptador dentro de la red criminal.

“Además, facilitaba el chip para verificar si los celulares robados estaban cortados para luego comercializarlos, pues al momento de la detención se le halló con 27 celulares que le han sido incautados. Así la empresa criminal adquiría dinero”, consta en el requerimiento fiscal.

El fiscal sostuvo que existe una alta probabilidad de que todos estos individuos hayan participado en los actos de violación sexual, por lo que se debe proceder a la extracción de muestras de ADN a fin de corroborar mediante la pericia correspondiente.

Durante la prisión preventiva, los imputados también deberán someterse a otras diligencias, como es la toma de muestras de voz, pericia acústica forense, pericia antropológica, reconocimiento físico, reconocimiento físico de los vehículos utilizados en hechos delictivos, pericia psicológica, entre otras.

Dato

Cinthya Santamaria Maco, pareja del cabecilla, aceptó los cargos y fue sentenciada a 4 años de cárcel suspendida.