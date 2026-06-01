Durante su participación en el bloque de Educación y Salud del debate de segunda vuelta, Keiko Fujimori presentó sus principales propuestas orientadas a mejorar la calidad de ambos servicios en el país.

La candidata señaló que en el sector salud es prioritario mejorar la atención en hospitales y postas médicas, así como ampliar la cobertura y el acceso oportuno a los servicios para la población más vulnerable.

“La cura no son palabras, sino soluciones concretas. Vamos a implementar telemedicina en todo el país, no más tiempos de espera. Hoy los peruanos mueren haciendo colas o en postas médicas donde no hay médicos ni medicamentos”, expresó.

“Fortaleceremos el fondo para enfermedades de alto costo. Daremos cobertura a los tratamientos de cáncer no protegidos actualmente. Crearemos el plan gratuito en los primeros 1000 días para proteger a la primera infancia, a la madre y así combatir la anemia”, agregó.

Asimismo, la candidata de Fuerza popular destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura educativa, garantizar condiciones adecuadas en los colegios y reducir las brechas de acceso.

“En educación, el panorama también es caótico. Siete de cada 10 colegios no tiene los tres servicios básicos. Construiremos y repotenciaremos 5000 colegios con todos los servicios básicos y acceso a internet. Entregaremos 5 millones de kits escolares con mochilas, útiles, buzos, calzados hechos por nuestras Mypes, apoyando así a nuestros niños, pero también a la reactivación de nuestra economía popular”, sostuvo.

“Vamos a cumplir con la ley aprobada para saldar la deuda social. A su vez, vamos a defender a su gremio, incluida a la Derrama, como ya lo hicimos cuando el gobierno de Castillo, Sánchez y Antauro quisieron arrebatarles el SUTEP. Para nuestros jóvenes, duplicaremos beca 18 y ampliaremos las becas a estudios técnicos requeridos por el mercado”, enfatizó.

“El modelo que el congresista Sánchez propone siempre empieza prometiendo derechos para todos, pero destruyen la estabilidad y la economía del país dejando hospitales sin insumos, profesores mal pagados y familias más pobres”, añadió.

Al cierre del bloque de Educación y Salud, Keiko Fujimori señaló: “Para la educación, uno de los programas más queridos es los kids escolares y esto lo trabajaremos de la mano de las mamitas de los comedores populares y las organizaciones sociales de base. A ellas me dirijo. Junto con ustedes vamos a fortalecer el prona para nuevamente traer desayuno y almuerzos escolares de calidad.

El trabajo de las mamitas de los clubes de madre, de las ollas comunes de este trabajo silencioso poco comprendido. A ustedes les vamos a dar un bono de reconocimiento, 500 soles mensuales. Ustedes serán nuestras principales aliadas para alimentar bien a nuestros niños y también a las personas de la tercera edad“.

Durante su participación en el bloque de Educación y Salud del debate de segunda vuelta, Keiko Fujimori presentó sus principales propuestas orientadas a mejorar la calidad de ambos servicios en el país.