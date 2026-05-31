El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realiza esta noche el debate presidencial entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, rumbo a la segunda vuelta electoral de 2026.

Carlos Vilela, director nacional de Educación del JNE, informó que el encuentro tendrá una metodología mixta: iniciará con exposiciones individuales y luego pasará a un bloque central en una mesa compartida para promover una interacción más directa. El debate estará dividido en cuatro ejes temáticos: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, además de economía, empleo y reducción de la pobreza.

🔴SIGUE EN VIVO AQUÍ:

⏱️ MINUTO A MINUTO:

07:03 p.m. Llega Roberto Sánchez a San Borja

Acompañado de su familia y su equipo técnico, el candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, llegó al Centro de Convenciones de Lima, donde participará en el debate rumbo a la segunda vuelta electoral.

06:57 p.m. Keiko Fujimori se dirige a San Borja

Desde su local de campaña ubicado en el distrito limeño de San Isidro, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, partió rumbo al Centro de Convenciones de Lima, para participar en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta.

06:55 p.m. Equipo técnico

Los miembros del equipo técnico de Fuerza Popular parten hacia el Centro de Convenciones de Lima a bordo de una minivan, para acompañar as su lideresa Keiko Fujimori.

06:40 p.m. Prensa nacional y extranjera

Periodistas locales, nacionales y extranjeros se dan cita en el Centro de Convenciones de Lima.

06:30 Medidas de seguridad

Efectivos de la Policía Nacional del Perú resguardan el Centro de Convenciones de Lima e inmediaciones, con motivo del debate presidencial.

06:20 p.m. Militantes de FP y JP

Militantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú llegan a los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito limeño de San Borja, con motivo del debate presidencial.

PREGUNTAS FRECUENTES:

📺📲¿Dónde ver el debate presidencial?

Los ciudadanos pueden seguir la transmisión en vivo a través de los canales oficiales del JNE y los medios de comunicación de señal abierta. También puedes seguir en vivo a través del Diario Correo (página web y redes sociales)

⏱️¿A qué hora inicia el debate presidencial?

El debate presidencial de la segunda vuelta electoral (Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez) se llevará a cabo este domingo 31 de mayo a partir de las 8:00 p. m.

➡️ Detalles clave del debate

Lugar: Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito limeño de San Borja. Participantes: Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP) y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP).

Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP) y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP). Duración: Aproximadamente más de una hora y 40 minutos.

🎤¿Qué candidato abre el debate presidencial?

Según el orden definido por sorteo, Roberto Sánchez será el encargado de iniciar el debate presidencial, mientras que Keiko Fujimori tendrá la intervención de cierre al finalizar el encuentro.

📌¿Qué temas se abordarán?

El debate presidencial rumbo a la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) tiene cuatro bloques temáticos:

Seguridad ciudadana

Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos

Educación y salud

Economía, empleo y reducción de la pobreza

➡️¿Cómo será el formato del debate?

En detalle, el debate presidencial tendrá un formato mixto que comenzará con exposiciones individuales de pie y posteriormente dará paso a un intercambio cara a cara en una mesa compartida.

Cada candidato dispondrá de un minuto para su presentación inicial y de 90 segundos para explicar por qué debe ser elegido presidente.

⌚Orden de participación en el debate

El orden de participación por bloques temáticos fue definido previamente mediante sorteo. En seguridad ciudadana iniciará Keiko Fujimori y luego intervendrá Roberto Sánchez; mientras que en el bloque sobre Estado democrático y derechos humanos comenzará Roberto Sánchez, seguido de Keiko Fujimori.

En el eje de educación y salud, la primera participación será de Keiko Fujimori y posteriormente expondrá Roberto Sánchez. Finalmente, en el bloque de economía, empleo y reducción de la pobreza abrirá Roberto Sánchez y cerrará Keiko Fujimori.

➡️¿Quiénes serán los moderadores del debate presidencial?

Los periodistas Angélica Valdés y Carlos Villarreal serán los moderadores del debate presidencial.