Un tenso momento se vivió en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima luego de que un grupo de simpatizantes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizaran un enfrentamiento en las horas previas al segundo debate presidencial de la segunda vuelta electoral. Los incidentes ocurrieron en distintos puntos de los alrededores del recinto ubicado en San Borja, donde seguidores de ambas organizaciones políticas se habían congregado para respaldar a sus respectivos candidatos.

De acuerdo con reportes realizados desde la zona, los altercados incluyeron insultos, empujones y el lanzamiento de líquidos durante las confrontaciones entre ambos grupos. La situación generó preocupación entre los asistentes y obligó a las autoridades a mantenerse atentas ante la posibilidad de nuevos incidentes antes del inicio del encuentro electoral.

Fotos: Julio Reaño /@photo.gec

Según información difundida por RPP, un simpatizante de Juntos por el Perú fue rodeado por un grupo de partidarios de Fuerza Popular en medio de un clima de confrontación. Durante el conflicto también se reportó el lanzamiento de líquidos que serían agua y gaseosa. Los hechos ocurrieron mientras seguidores de ambas agrupaciones intercambiaban expresiones ofensivas y consignas políticas.

La situación volvió a agravarse minutos después en la cuadra 24 de la avenida Aviación. La llegada de nuevos simpatizantes de Juntos por el Perú con grandes banderolas coincidió con un nuevo intercambio de insultos entre ambos grupos.

De acuerdo con los reportes desde el lugar, la confrontación verbal se mantuvo durante varios minutos. La creciente presencia de militantes de ambas organizaciones contribuyó a elevar la tensión en los alrededores del centro de convenciones.

Antes de que se produjeran los incidentes, efectivos policiales habían instalado un cordón de seguridad para mantener separados a los simpatizantes de ambas agrupaciones. Sin embargo, posteriormente varios agentes se retiraron del sector y el ambiente se tornó más conflictivo.

El enfrentamiento también afectó a los equipos periodísticos que cubrían la jornada. Algunos objetos y líquidos arrojados durante los altercados alcanzaron a integrantes de la prensa que realizaban transmisiones desde el lugar.

Frente a estos hechos, se solicitó una mayor presencia policial en los exteriores del recinto para prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de los asistentes y trabajadores de los medios de comunicación.

La concentración de simpatizantes y los problemas registrados en la zona tuvieron consecuencias en la circulación vehicular. La avenida Aviación quedó bloqueada en el tramo cercano al Centro de Convenciones de Lima, afectando tanto a vehículos particulares como al transporte público.

Las restricciones formaban parte del operativo de seguridad dispuesto para la realización del debate presidencial. Las autoridades habían establecido cierres de vías y limitaciones de acceso para facilitar el desplazamiento de las delegaciones participantes.

Durante los momentos de mayor tensión, la presencia policial resultó reducida en comparación con la cantidad de personas congregadas en el lugar. Posteriormente, un grupo de agentes llegó al sector para intentar restablecer el orden y evitar nuevos enfrentamientos.

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