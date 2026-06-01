La Policía Nacional del Perú ejecutó el traslado aéreo del detenido Alexis Alcántara Tellería (43), presunto autor del homicidio de una joven madre y su menor hijo, crimen que conmocionó a la región San Martín y al país.

Según la PNP, el sospechoso inicialmente negó su participación, pero terminó confesando los hechos tras una investigación especializada que permitió reunir los elementos clave para su esclarecimiento.

Bajo estrictas medidas de seguridad, el detenido fue trasladado primero en avioneta desde Lima hasta Tarapoto (San Martín) y luego en helicóptero PNP hasta Tocache, con personal de resguardo especializado en todo el trayecto.

La PNP informó que el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

CRIMEN EN SAN MARTÍN

Como se recuerda, tras casi dos semanas de búsqueda, las autoridades hallaron el cuerpo de Zoila C. C. en el sector Sarai Bajo Camote, en el distrito de Uchiza. El cadáver fue encontrado a unos 100 metros del lugar donde previamente fue ubicado el cuerpo de su hijo de seis años, Eyal R. C.

No se descarta que la mujer haya fallecido por ahorcamiento, según las primeras diligencias. Sin embargo, la necropsia determinará las causas de muerte.

De acuerdo a la PNP, el sospechoso fue la última persona que estuvo con Zoila y el menor antes de que ambos desaparecieran. Asimismo, el investigado fue detenido en Jesús María.