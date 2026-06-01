En su intervención en el bloque de Seguridad Ciudadana del debate presidencial de la segunda vuelta, Keiko Fujimori aseguró que en un eventual gobierno actuarán “con mucha fuerza” desde el primer día.

"Los militares y policías son perseguidos. Los vecinos viven enrejados y los delincuentes libres y bien gracias. Te matan por un celular, ponen granadas en los colegios, ser chofer de un bus o abrir un pequeño negocio se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Desde el primer día actuaremos con mucha fuerza“, manifestó.

"Implementaremos el plan de pacificación nacional. Hoy los transportistas y los pasajeros sufren una doble extorsión, una por parte de los criminales y otra por parte del Estado. Por eso es que habrán policías y militares 24/7 en los buses de las áreas metropolitanas. Destruiremos la mafia de la extorsión“, agregó.

Fujimori afirmó que, de llegar al Gobierno, impulsará una estrategia conjunta con las entidades financieras y las plataformas de pago para identificar, rastrear y bloquear el dinero proveniente de las extorsiones, con el objetivo de facilitar la captura de las organizaciones criminales.

Asimismo, la candidata de Fuerza Popular sostuvo que los migrantes en situación irregular que cometan delitos serán expulsados de manera inmediata y anunció la puesta en marcha de rastrillajes en las zonas consideradas de mayor riesgo para reforzar las acciones de lucha contra la delincuencia.

“Trabajaremos con las entidades financieras y las plataformas de pago para identificar, rastrear, bloquear el dinero de las extorsiones y así atrapar al criminal. Expulsaremos inmediatamente a todos los migrantes ilegales que cometan delitos. Activaremos los rastrillajes en las zonas peligrosas”, sostuvo.

“Conformaremos fuerzas de tareas integradas por la policía, la fiscalía, las fuerzas armadas y la propia población. Las fuerzas armadas asumirán el control de nuestras fronteras. Hoy, por ejemplo, en la frontera con Ecuador, solo hay dos patrullas. Los presos deberán trabajar en las cárceles por sus alimentos y reparar a la sociedad”, enfatizó.

En materia de seguridad, Fujimori planteó fortalecer el sistema de inteligencia como una de las principales herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales. La candidata señaló que el trabajo de inteligencia fue clave en la lucha contra el terrorismo y aseguró que esa experiencia será aprovechada nuevamente para combatir la criminalidad.

“Reforzaremos el sistema de inteligencia. La inteligencia derrotó al terrorismo y ahora la volveremos a usar para derrotar la criminalidad. Además, nos enfocaremos en la Policía Nacional. Para tener seguridad debemos tener una policía modelo, bien equipada, transparente y muy capacitada”, expresó.