El segundo bloque del debate presidencial, dedicado al fortalecimiento del Estado democrático y los derechos humanos, también estuvo marcado por enfrentamientos entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Las acusaciones políticas entre los candidatos dominaron buena parte de este espacio.

Uno de los momentos más directos de este eje llegó cuando Fujimori interpeló a Sánchez por hablar de derechos humanos mientras mantiene en su plancha política la figura de Antauro Humala, condenado por el Andahuaylazo de 2005, en el que fallecieron cuatro policías.

“Me sorprende que hable usted de la defensa de la vida y los derechos humanos, congresista Sánchez, cuando tiene a su lado a Antauro Humala que ha asesinado a policías. Entonces sea usted un poco coherente”, afirmó.

La lideresa de Fuerza Popular también cuestionó la posición de Sánchez respecto a Petroperú, empresa estatal que atraviesa una profunda crisis financiera. La candidata señaló que en esa empresa se destinan millones de soles en bonos para allegados del candidato de Juntos por el Perú y anunció que su gobierno reordenará ese tipo de situaciones.

“En Petroperú se van millones de soles en bonos para los amigos del señor Sánchez. Caos como este los vamos a ordenar”, afirmó.

Sánchez cuestiona reformas parlamentarias y exige justicia por muertes en el sur

Por su parte, Roberto Sánchez cuestionó las reformas aprobadas por la mayoría parlamentaria en los últimos años. El candidato de Juntos por el Perú señaló que se han realizado cambios antidemocráticos, entre ellos la eliminación del derecho al referéndum pese a que la ciudadanía ya había expresado su rechazo a la bicameralidad en una consulta nacional previa.

“Los representantes no pueden ser más que el pueblo soberano”, afirmó Sánchez, quien también planteó descentralizar recursos presupuestales hacia centros poblados menores y fortalecer la presencia del Estado en regiones alejadas.

Asimismo, se refirió al fortalecimiento de acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Pacto de San José de Costa Rica, y pidió reforzar la participación del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Si bien planteó algunas propuestas durante el bloque, en el cierre de su intervención apuntó directamente contra su rival. Sánchez preguntó a Fujimori por qué desde el Congreso se habría respaldado la impunidad en torno a las muertes de más de 56 ciudadanos durante las protestas registradas en el sur del país entre 2022 y 2023.

“El pueblo no entiende porque hasta ahora no identifican a los que asesinaron. Y sin embargo, en el Congreso, usted ha secundado esa impunidad, señora Fujimori”, cuestionó.

Propuestas de Keiko: carreteras y servicios básicos como derechos

Fujimori respondió con una visión distinta sobre qué significa defender los derechos humanos. La candidata de Fuerza Popular sostuvo que esos derechos no se defienden únicamente mirando al pasado, sino también garantizando acceso al agua, títulos de propiedad y conectividad para los peruanos que hoy viven sin presencia del Estado.

“Los derechos humanos también se defienden mirando al presente y al futuro de los 34 millones de peruanos. Esos derechos parten de un buen acceso al agua, a los servicios básicos y obras que nos permitan vivir con dignidad”, señaló.

La candidata se comprometió a asfaltar en su totalidad la carretera Libertadores, construir la Panamericana de cuatro vías de Trujillo a Tumbes y de Ica a Tacna, y ejecutar cuatro vías de penetración hacia el centro del país, incluyendo la Carretera Central.

“Eso significa presencia del Estado, eso significa derechos humanos para que los agricultores puedan sacar sus productos”, remarcó.

Al cierre del bloque, Fujimori realizó un llamado a la ciudadanía para inscribirse como personeros de cara al balotaje del 7 de junio, en el que los peruanos elegirán al próximo presidente para el período 2026–2031.