La candidata presidencial, Keiko Fujimori volvió a protagonizar un enfrentamiento político con Roberto Sánchez durante el bloque de educación y salud del debate presidencial de segunda vuelta. La candidata de Fuerza Popular calificó las propuestas de su contendor como “puro floro” y le recordó que cuando formó parte de la gestión del expresidente Pedro Castillo no logró cumplir todas las promesas que realizó a la ciudadanía.

“Qué pena que no lo hizo cuando gobernó con el señor Pedro Castillo”, criticó Fujimori.

Esta confrontación se produjo después de que Sánchez acusó a Fujimori de haber contribuido al recorte de becas universitarias y de no haber respaldado un mayor presupuesto para educación superior.

¿Qué propuestas planteó Keiko Fujimori en educación?

En otro momento de su intervención, la candidata de Fuerza Popular remarcó que su propuesta para educación incluye la construcción y repotenciación de colegios con servicios básicos e internet, la entrega de kits escolares y el fortalecimiento de programas de alimentación escolar. Además, defendió la ampliación de becas para jóvenes y el apoyo a organizaciones sociales de base para la distribución de ayuda a escolares.

Fujimori también aprovechó el espacio para anunciar la incorporación del Director General de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari a su equipo técnico, a quien presentó como una destacada figura vinculada al deporte. La candidata señaló que su propuesta buscará relanzar políticas públicas en ese ámbito, aunque no detalló mayores precisiones sobre sus funciones dentro del eventual gobierno.

El intercambio con Sánchez se dio en un bloque en el que ambos candidatos buscaron reforzar sus credenciales en educación, salud y gasto público. Mientras Fujimori apuntó a infraestructura escolar, alimentación y becas, Sánchez insistió en mayores recursos para universidades públicas, la homologación docente y una reforma tributaria para financiar el sistema educativo.

Al cierre de su exposición, Fujimori insistió en que la educación y la salud deben ser atendidas con obras concretas y servicios visibles para la población.