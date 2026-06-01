Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, centró su intervención sobre fortalecimiento democrático en una denuncia y tres propuestas concretas: devolver al pueblo el derecho al referéndum, descentralizar recursos hasta los centros poblados menores y restablecer la separación de poderes.

El candidato de Juntos por el Perú recordó que el pueblo ya se pronunció en consulta nacional contra la bicameralidad, pero la mayoría parlamentaria lo ignoró y cambió de facto más de la mitad de leyes de la propia Constitución que dice defender.

“La democracia se sustenta en la democracia representativa, pero también en la democracia participativa. Los representantes no pueden ser más que el pueblo soberano”, sostuvo.

Sánchez planteó una democracia con un Estado que restablezca el equilibrio de poderes.

En materia de descentralización, Sánchez propuso llevar presupuesto y autoridad efectiva a los centros poblados menores, que calificó de abandonados por el Estado. Planteó además un Estado intercultural que reconozca el rostro quechua, aymara y amazónico del país, con cero discriminación de cualquier índole.

En política exterior, anunció que su gobierno fortalecerá la institucionalidad interamericana, así como mayor presencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Sánchez cerró con una pregunta directa a Keiko Fujimori: “¿Cuándo va a dar justicia a los asesinatos del sur que usted viene secundando con impunidad?“.

Asimismo, puntualizó en la reforma del Estado, la cual debe ser prioridad en esta época. Aseguró que en su eventual gobierno, será primordial mantener el estado democrático, donde la salud, vivienda y otros serán derechos fundamentales.