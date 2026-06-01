Al finalizar el debate de segunda vuelta, Keiko Fujimori dirigió unas palabras finales en las que reafirmó su compromiso con el país y pidió a la ciudadanía reflexionar su voto de cara a la jornada electoral el próximo 7 de junio.

“Agradezco a los peruanos y a Dios por permitirme estar hoy aquí con ustedes. Yo sé que esta elección no es acerca de mí, sino del tipo de gobierno y el rumbo que queremos para los próximos 5 años. O queremos el caos y el desorden o recuperamos el orden y trabajamos por el futuro de nuestro país”, refirió.

“Sé que lo largo de mi vida política, he cometido errores. De ellos aprendí, pero me me levanté además con mucha más fuerza. Sé también que sola no voy a poder y es por eso que me acompaña un equipo, un equipo que va más allá de Fuerza Popular, un equipo que ha mostrado experiencia, capacidad y resultados”, enfatizó.

La candidata de Fuerza popular señaló que lleva tres décadas recorriendo el país y conociendo de cerca la realidad de cada región. En ese sentido, afirmó que está familiarizada con los principales problemas del Perú, así como con las posibles soluciones para enfrentarlos.

“Vengo viajando por nuestro nuestro país a lo largo de 30 años. Conozco cada rincón del Perú. Conozco sus problemas y también sus soluciones. Pido la posibilidad de ser presidenta porque solo a través de la presidencia podemos hacer las obras que tanto estamos necesitando”, sostuvo.

“No les pido dejar nuestras diferencias, sino que a pesar de nuestras diferencias podamos apostar juntos para construir un mejor país. Aspiro transformar el Perú y dejar a los jóvenes un Perú en paz y un Perú con progreso. Aspiro a gobernar con fuerza y con amor”, añadió.