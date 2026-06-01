A una semana de la segunda vuelta electoral, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, abrió el bloque económico del debate con una comparación que calificó de injusticia sobre el alza en la canasta básica familiar, los combustibles y la inflación.

Debido a estas situaciones adversas que afectan a miles de peruanos, Sánchez afirmó que el sueldo mínimo vital debería estar en S/1 814; sin embargo, la realidad es otra: S/1 130. Ante ello, planteó que este debería subir a S/1 500.

“Somos conscientes de que desarrollar empleo significa también promover los negocios, promover al emprendedor, a la mujer emprendedora, al microempresario”, sostuvo.

Para impulsar el empleo, anunció la creación de un fondo de S/15 000 millones destinado a créditos accesibles y baratos para emprendedores, microempresarios y mujeres cabeza de hogar, acompañados de asistencia técnica e innovación.

“El trabajo aquí relevante es también la mujer. ¿Por qué? Porque son las que lideran, llevan adelante un conjunto de negocios de mejor manera ejemplar, y yo creo que allí tenemos que trabajar", expresó.

Frente a la expansión de la pobreza , que según cifró pasó de 2.3 a 9 millones de peruanos, alcanzando ya a las ciudades, Sánchez sostuvo reforzar el programa Juntos y extenderlo al ámbito urbano.

“En el primer año, no menos de un millón de familias van a ser reconocidas con una pensión para luchar contra la pobreza. ¿A quién le corresponderá? A la mujer emprendedora, a la mujer cabeza de hogar, porque ella conoce la economía como la palma de su mano. Vamos a promover ese trabajo, ese empleo”, apuntó.