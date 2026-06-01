El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, lanzó su ataque más directo contra Keiko Fujimori en la apertura del debate presidencial, realizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sánchez acusó a Fuerza Popular de controlar el Congreso como una dictadura y llamó a los peruanos a recuperar la democracia este 7 de junio.

“Hay que acabar con la dictadura congresal del gobierno que dirige Keiko Fujimori. Por eso estoy acá, para recuperar la democracia, la justicia”, afirmó el candidato de Juntos por el Perú, quien se presentó en el auditorio, haciendo mención a su padre, madre y sus dos hijas.

Sánchez respaldó su denuncia con cifras: nueve millones de peruanos en pobreza extrema, un millón de niños con desnutrición y anemia, y cerca de mil niñas que dieron a luz producto de violaciones sexuales.

Respecto a la pregunta de por qué debería ser elegido presidente, Sánchez Palomino apeló a su origen, ser psicólogo egresado de la Universidad Mayor de San Marcos, hijo de la educación pública y trabajador en gobiernos locales, regionales y como ministro de Estado.

“Juntos vamos a trabajar para salvar nuestra democracia de las garras de quienes han secuestrado, hace más de diez años, subvertido el sistema de justicia, han corroído el país, y ellos son Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori”, apuntó.

Cabe mencionar que este debate presidencial se realiza frente a Keiko Fujimori, un encuentro que se lleva a cabo este domingo 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima y forma parte de las actividades previas a la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.