Durante el bloque de Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos del debate de la segunda vuelta, Keiko Fujimori expuso sus propuestas orientadas a consolidar las instituciones democráticas, garantizar el respeto de los derechos fundamentales y fortalecer la lucha contra la corrupción.

“Una democracia se fortalece con un estado presente. Los derechos humanos no se defienden únicamente mirando al pasado para condenar las heridas que el país no debe repetir. Los derechos humanos también se defienden mirando al presente y al futuro de los 34 millones de peruanos”, manifestó.

Fujimori sostuvo que el respeto de los derechos fundamentales debe ir acompañado de un adecuado acceso a servicios básicos y condiciones de vida dignas. En ese sentido, señaló que existen deficiencias en infraestructura educativa, atención de salud y acceso al agua potable, además de una alta cantidad de familias que aún carecen de títulos de propiedad.

Frente a este panorama, la candidata de Fuerza Popular afirmó que una de las prioridades de su eventual gobierno será mejorar la cobertura de los servicios básicos, con especial énfasis en el acceso al agua para la población.

“Estos derechos parten de un buen acceso al agua, a los servicios básicos y obras que nos permitan vivir con dignidad. Hoy los colegios se caen a pedazos. Las postas médicas y los hospitales no atienden. 45% de las familias no tienen títulos de propiedad ni agua potable. Esto es lo que haremos. En primer lugar, nos ocuparemos de los servicios básicos, el agua”, enfatizó.

“En Lima finalizaremos los esquemas de agua, la construcción del ramal sur. Implementaremos apps para acelerar las inversiones. En la costa construiremos plantas desalinizadoras, en la sierra reservorios, cochas y canales. En la Amazonía instalaremos pozos y sistemas potabilizadores. Cada hogar tiene que tener su título de propiedad y aspiramos que los próximos 5 años entregaremos 1 millón de títulos”, expresó.

La lideresa de Fuerza Popular anunció un Programa Nacional de Interconexión Vial con el objetivo de mejorar la conectividad en todo el país. La candidata señaló que muchas carreteras, puentes y vías de acceso se encuentran en mal estado o permanecen inconclusos, situación que afecta especialmente a las zonas rurales. En ese contexto, sostuvo que una adecuada infraestructura vial permitirá a los agricultores transportar sus productos con mayor facilidad y acceder a más mercados, impulsando así el desarrollo económico de sus comunidades.

“Lanzaremos el Programa Nacional de Interconexión Vial. Nuestras carreteras están destruidas, los puentes no se construyen, las trochas están abandonadas. Cuando hay pistas y carreteras, los agricultores pueden sacar sus productos. Los niños pueden ir a la escuela, los alimentos llegan más baratos, el turismo y las fuentes de trabajo aumentan”, sostuvo.

“Para enfrentar la sequía en el sur, promoveremos la compra de alimentos para el ganado y el aumento de pozos de agua. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Reordenando el estado. Por ejemplo, en Petroperú, se van millones de soles en bonos para los amigos del señor Sánchez”, añadió.

Para cerrar dicho bloque, Keiko Fujimori se refirió al proceso electoral y señaló que es fundamental garantizar la transparencia y legitimidad de las elecciones. En ese sentido, expresó su preocupación por los hechos ocurridos durante la primera vuelta y afirmó que su agrupación ha respaldado las denuncias presentadas por otras organizaciones políticas.

“Ya que estamos hablando de democracia, es fundamental garantizar este proceso. A nosotros nos preocupa de sobremanera lo que ocurrió en la primera vuelta. Hemos respaldado las denuncias de otros grupos políticos”, indicó.

“Hemos saludado, sí, también las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones de ampliar los horarios de la votación para el día siguiente, pero todo esto nos permite a nosotros ahora hacer un llamado a la población para defender el Perú y por eso hacemos esta convocatoria para que todos los ciudadanos se inscriban como personeros, no solamente en Fuerza Popular, también en el otro grupo político. Los observadores internacionales serán claves, porque aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer la democracia”, concluyó.