Durante su participación en el bloque de Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza del debate de segunda vuelta, Keiko Fujimori expuso sus principales propuestas orientadas a la reactivación económica y la generación de puestos de trabajo.

Fujimori sostuvo que la reducción de la pobreza debe lograrse a través de la generación de empleo y no únicamente con discursos. En esa línea, afirmó que, en periodos de estabilidad, inversión y crecimiento económico, millones de familias lograron salir de la pobreza.

“La pobreza no se reduce con discursos, se reduce con empleo. El Perú ya lo demostró. Cuando hubo estabilidad, inversión y empleo, millones de familias pudieron salir de la pobreza. Hoy tenemos que recuperar ese rumbo. Lo que propone el congresista Sánchez va exactamente en sentido contrario, prohibir las agroexportaciones, frenar la minería, limitar la entrada de insumos básicos. Eso no creemos empleo”, expresó.

Asimismo, la candidata de Fuerza Popular cuestionó las propuestas de su contendor Roberto Sánchez, señalando que medidas como limitar las agroexportaciones, frenar la minería o restringir el ingreso de insumos básicos irían en contra de la creación de empleo y del desarrollo económico del país.

“Para volver a crecer necesitamos un estado que haga cuatro cosas fundamentales. Primero, dar seguridad jurídica. Defenderemos la autonomía e independencia del Banco Central, no como propone la fórmula del señor Sánchez. Segundo, eliminaremos trabas. El Estado dejará de perseguir y extorsionar”, sostuvo.

Fujimori planteó la necesidad de impulsar la inversión, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y promover políticas que permitan reducir los niveles de pobreza en el país.

“SUNAT y SUNAFIS serán reformadas para que promuevan la generación de empleo. Tercero, reactivaremos PromPYME para apoyar a las mypes y a los emprendedores. Más crédito barato, más compras estatales, más asistencia técnica y capacitación para exportar, tecnificar y digitalizarse.

Cuarto, destrabaremos los grandes proyectos paralizados, carretera central, aeropuerto Chinchero, las represas de Pocho y Chavimochí 3. Líneas de metros 3, 4, 5 y 6. Tren de Lima Ica, tren de Lima a Barranca, gasoducto Sur Andino, autopista ampliada Desaguadero Puno-Cusco-Arequipa, Majes-Sihuas II″, manifestó.

Además, Keiko Fujimori afirmó que la inversión es clave para la generación de empleo y, a su vez, para el incremento de los ingresos familiares. También volvió a cuestionar a su contendor Roberto Sánchez, al señalar que sus planteamientos no promueven el emprendimiento ni el crecimiento individual, y que, según dijo, afectarían las posibilidades de desarrollo de los ciudadanos que buscan progresar con su propio esfuerzo.

“Cuando hay inversión, hay empleo. Cuando hay empleo, hay ingresos. Y cuando hay ingresos, una familia empieza a salir de la pobreza. Pero el congresista Sánchez no cree en ese progreso personal Le molesta que el peruano emprenda, que crezca y que salga adelante por su propio esfuerzo.

Porque cuando una persona progresa se vuelve más independiente y fortaleceremos y cuando una familia es más independiente es más libre. Queremos un Perú donde cada persona pueda trabajar, emprender, crecer y decidir su propio futuro con libertad“, indicó.

Al cierre del bloque de Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza, Fujimori concluyó con lo siguiente:

“Una de las principales fuentes de trabajo es la agricultura y hoy quiero decirles a los pequeños agricultores que no van a sentir el abandono del Estado, que volverán los programas de FONCODES, PRONAMACHCS para la construcción de reservorios, canales de irrigación, regresarán las semillas mejoradas, el riego tecnificado y por supuesto los tractores, los ayudaremos a sacar sus productos.

A los hermanos arroceros les decimos que el pruna será repotenciado justamente cuando ocurren este tipo de crisis y compraremos la sobreproducción, así como ocurrió con la papa cuando había sobreproducción. Queridos amigos, no más no van a volver a sentir este abandono del Estado, la economía crecerá, pero por supuesto con el gran equipo que tenemos en Fuerza Popular“.