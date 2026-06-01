El bloque de educación y salud del debate presidencial 2026 destacó por una serie de cruces directos entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). La disputa giró en torno al acceso a la educación superior, el financiamiento público y la responsabilidad política sobre la reducción de recursos para becas.

Durante su intervención, Sánchez cuestionó a Fujimori por reclamar mayor presupuesto para becas cuando, según refirió, su partido no respaldó ese tipo de medidas desde el Congreso. Además, apuntó contra el incremento del gasto legislativo en los últimos años y sostuvo que esa decisión revelaba una contradicción en el discurso de la lideresa de Fuerza Popular.

“Usted es increíble, señora Keiko Fujimori. Habla de becas que el Congreso de la República que usted dirige no ha querido asignar presupuesto para becas y usted es la responsable”, señaló.

El candidato de Juntos por el Perú defendió su trayectoria al señalar que estudió psicología con propio dinero y le recordó a la lideresa de Fuerza Popular las investigaciones sobre el presunto pago de estudios académicos a su favor realizado por Vladimiro Montesinos.

“Soy hijo de la educación pública, sé lo que es quemarse las pestañas y estudiar con mi plata. Yo no tengo tío que me regale mis estudios”, afirmó.

Sánchez también planteó que el país necesita una reforma tributaria para financiar salud, educación y programas sociales. Según explicó, la evasión y elusión fiscal privan al Estado de recursos que podrían destinarse a becas, infraestructura educativa y mejores condiciones para los colegios públicos.

“Con eso usted ha hecho un forado de 20 mil millones de soles que muy bien podrían ir para las becas que usted ha negado, para infraestructura educativa, para que la mitad de nuestros colegios tengan internet, tengan agua potable”, sostuvo.

Sánchez también insistió en que la educación debe ser una política de Estado y propuso garantizar el acceso universal a la universidad, además de elevar la remuneración docente y fortalecer la alimentación escolar.

Propuestas que destacaron

Tras el cruce inicial, ambos candidatos expusieron sus principales planteamientos para educación y salud.

Propuestas en educación

Fujimori planteó construir y repotenciar 5.000 colegios con servicios básicos e internet. La candidata de Fuerza Popular también ofreció entregar 5 millones de kits escolares y duplicar Beca 18, además de ampliar las becas para estudios técnicos.

La candidata de Fuerza Popular también ofreció entregar 5 millones de kits escolares y duplicar Beca 18, además de ampliar las becas para estudios técnicos. Además, anunció que fortalecerá el programa alimentario escolar. Afirmó que trabajará con organizaciones sociales de base para la distribución de apoyo escolar.

Afirmó que trabajará con organizaciones sociales de base para la distribución de apoyo escolar. Sánchez propuso que el ingreso a la universidad sea un derecho libre y universal. Sostuvo que el Estado debe garantizar presupuesto suficiente para la educación superior.

Sostuvo que el Estado debe garantizar presupuesto suficiente para la educación superior. También planteó reconocer la deuda social de los maestros. Dijo que se deben homologar sus remuneraciones y reforzar la alimentación escolar con recursos directos al Comité de Alimentación Escolar.

Propuestas en salud

Sánchez propuso duplicar los centros de salud mental comunitarios. Además, planteó incorporar un psicólogo en cada institución educativa y priorizar la atención de niños víctimas de violencia sexual como política de Estado.

Además, planteó incorporar un psicólogo en cada institución educativa y priorizar la atención de niños víctimas de violencia sexual como política de Estado. Fujimori, en tanto, anunció telemedicina a escala nacional. Asimismo, propuso fortalecer el fondo para enfermedades de alto costo y aplicar un plan gratuito para los primeros 1.000 días de vida, con el fin de combatir la anemia infantil.