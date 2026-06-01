El avance de una epidemia de ébola en África central mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de la región. De acuerdo con los reportes oficiales, la enfermedad ha causado la muerte de al menos 246 personas y ha generado más de mil casos vinculados al virus.

Los especialistas identificaron que los contagios corresponden a la cepa Bundibugyo, una variante para la que todavía no existe una vacuna aprobada para su aplicación masiva. Ante este escenario, organismos internacionales intensificaron las labores de asistencia en las zonas con mayor número de afectados.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se trasladó hasta la ciudad de Bunia, ubicada en el este de la República Democrática del Congo. Esta localidad concentra gran parte de los casos registrados y es considerada el principal foco de la actual emergencia sanitaria.

Durante su visita, el representante del organismo internacional pidió acelerar la llegada de ayuda humanitaria y fortalecer las acciones de respuesta en coordinación con las autoridades locales. Asimismo, remarcó la necesidad de ampliar los recursos destinados a la atención de pacientes y a la vigilancia epidemiológica.

#Mundo | El director de la OMS aterrizó este sábado en la República Democrática del Congo, epicentro del brote de ébola. Esto hará en el país



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Medidas adoptadas por Uganda y Kenia

La expansión de la enfermedad ha generado preocupación en países cercanos debido al movimiento constante de personas entre fronteras. Los organismos de salud advirtieron que esta situación dificulta las tareas destinadas a contener nuevos contagios.

En Uganda, el Ministerio de Salud confirmó la aparición de nuevos casos en Kampala, la capital del país. Como respuesta, el Gobierno reforzó los controles sanitarios en las zonas fronterizas y desplegó equipos médicos en terminales terrestres para fortalecer las labores de detección.

Mientras tanto, en Kenia, una decisión judicial paralizó temporalmente la construcción de un centro destinado al aislamiento de personas expuestas al virus. La iniciativa contaba con apoyo técnico y financiero de Estados Unidos y buscaba reforzar la capacidad de respuesta ante posibles contagios.

La resolución fue respaldada por diversos residentes de Nairobi, quienes expresaron preocupación por la instalación de una infraestructura de este tipo cerca de sus comunidades. Tras el fallo, las autoridades sanitarias informaron que revisarán los protocolos vigentes junto con organismos internacionales.

De manera paralela, varios aeropuertos de la región oriental africana mantienen restricciones de viaje como parte de las medidas preventivas implementadas para reducir riesgos de propagación.

La OMS solicitó reforzar la coordinación entre los gobiernos afectados para contener la propagación del virus. En paralelo, el organismo impulsa el envío de suministros médicos, equipamiento de emergencia y laboratorios móviles para mejorar la detección de casos sospechosos.

Según las autoridades congoleñas, los reportes clínicos bajo observación ya superan el millar, lo que mantiene bajo presión a los centros de salud de las zonas afectadas. Ante la falta de una vacuna aprobada para la cepa Bundibugyo, los especialistas insisten en fortalecer las medidas de aislamiento, el rastreo de contactos y la cooperación internacional para evitar un mayor impacto en los sistemas sanitarios de África central.