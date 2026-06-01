La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminará este lunes 1 de junio el envío del material electoral hacia las regiones del país, tras cinco días consecutivos de operaciones, en el marco de los preparativos para la segunda vuelta presidencial del domingo 7 de junio.

Desde los almacenes de la Gerencia de Gestión Electoral en Lurín partieron diez camiones con destino a 22 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE), con parada en Cajamarca, San Pablo, Andahuaylas, Abancay, Grau, Lucanas, Parinacochas, Huamanga, Huanta, Huaytará, Cangallo, Huancavelica, Angaraes, Tayacaja, Huamalíes, Yarowilca, Huánuco, Pasco, Leoncio Prado, Tarma, Oxapampa y Chanchamayo.

Aseguran que cada unidad cuenta con custodia permanente de la Policía Nacional, monitoreo satelital y la presencia de un comisionado de la ONPE.

El paquete electoral incluye cajas de sufragio y reserva, ánforas plegadas, cabinas de votación, señales, rótulos y kits para coordinadores de local. Además, se distribuyen plantillas en sistema braille para facilitar el voto de personas con discapacidad.

Refiere también que el ensamblaje final se realizó ayer sábado 30 de mayo.

LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Para Lima Metropolitana y el Callao, el despliegue se realizará el viernes 5 de junio a partir de las 22:00 horas, mediante 217 unidades de transporte que partirán desde el local Lurín Live, a la altura del km. 32 de la Av. Panamericana Sur (referencia: puente San Pedro).