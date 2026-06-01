En la región Lambayeque, a partir de la vacancia del alcalde distrital de José Leonardo Ortiz (JLO), Elber Requejo Sánchez, surgen los pedidos para que se efectúe una auditoría a los proyectos ejecutados durante la gestión del saliente burgomaestre.

El Frente de Defensa de los Intereses de José Leonardo Ortiz pidió que la Contraloría General y la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República indaguen sobre el estado actual de las obras y analicen sus respectivos expedientes técnicos.

“La obra del camal municipal, que registra más de 2 millones de inversión, y era importante para la salubridad pública, está paralizada. Además, tenemos cuestionamientos en la calidad de los proyectos de la avenida Balta, México e Incanato. Esperamos que las autoridades pongan atención”, señaló Jamer Prada, integrante del Frente de Defensa.

Desde el inicio de su gobierno, Requejo impulsó obras en pavimentación, recuperación de avenidas y mejoras en servicios básicos (saneamiento y redes de alcantarillado).

Pero en el mes de abril, vecinos de la calle San Martín denunciaron sobrecostos y retrasos en los trabajos de la calle San Martín ante el Ministerio Público.

La comuna leonardina cuenta con más de S/38 millones para la ejecución de obras este año. De las 31 inversiones programadas, diez presentan avance, y de ese grupo solo 3 han culminado. Se trata del “Mejoramiento del servicio de alcantarillado en calles Jhon F. Kennedy, Lambayeque, Remigio Silva, San Salvador, Panamá, El Dorado y 28 de Julio”.

Lo mismo ocurre con “Mejoramiento del servicio de agua potable urbano y servicio de alcantarillado en las avenidas España, Chiclayo y Dorado”, y “Reconstrucción de las avenidas Culpón, Chiclayo, Perú, Prolongación Jorge Chávez, desde México hasta calle Carolina y San Fernando, y desde Antenor Orrego hasta la avenida Chiclayo”.

Dato

Requejo dijo que trabajará hasta que su cambio se formalice, y niega haber favorecido a un familiar con un contrato.