El debate presidencial de segunda vuelta arrancó este domingo 31 de mayo con una confrontación directa entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) en el bloque de seguridad ciudadana.

Durante su exposición, Roberto Sánchez responsabilizó directamente a Fuerza Popular por el deterioro del sistema de justicia. Según el candidato de Juntos por el Perú, la bancada fujimorista impulsó normas que debilitaron la persecución del crimen organizado para proteger a sus propios líderes de procesos judiciales.

“A ese mal se le une también la corrupción del Estado y la mafia política congressional, los partidos políticos que tienen liderazgos con juicios de cócteles, con juicios de lavado de activos, han decidido tomar la justicia. Yo le reto: ¿está dispuesta la señora Fujimori a derogar las leyes procrimen? ¿Qué le dice al Perú?”, señaló Sánchez

En otro momento, Sánchez cuestionó la autoridad moral de su rival para liderar una lucha anticorrupción y le recordó que mantuvo un proceso judicial.

“Si uno tiene juicios que solamente el Tribunal Constitucional lo santifica, ¿con qué moral va a luchar contra el delito, la corrupción, el sicariato?”, afirmó, en una referencia implícita a los procesos judiciales que enfrenta Fujimori.

¿Qué respondió Keiko Fujimori?

Ante las críticas, Fujimori respondió durante el espacio de pregunta ciudadana, aprovechando una consulta que llegó desde Ayacucho, sobre medidas que se aplicarán contra la extorsión en los primeros 100 días de gobierno. Tras explicar su propuesta de ampliar las unidades de flagrancia y dotar de patrulleros a las comisarías, la candidata de Fuerza Popular giró hacia su rival.

“Quiero contestar al congresista Sánchez y quiero decirle que caos se escribe con C, con la C de Castillo”, replicó.

Fujimori también recordó que Fuerza Popular cuenta con solo 20 congresistas de 130, descartando así la responsabilidad de su partido en la gestión legislativa reciente. Asimismo, la lideresa cuestionó a Sánchez por su cercanía con Antauro Humala, líder del etnocacerismo con una condena por el llamado Andahuaylazo de 2005.

“¿Cómo puede usted hablar de fortalecimiento de la policía si tiene en sus filas a Antauro Humala, asesino de policías?”, resaltó.

Fujimori recordó a su contendor que habría dicho en su último mitin de primera vuelta, el 8 de abril, que la lucha contra el crimen estaría en manos del “compatriota Antauro Humala”. En esa línea, la candidata retó a Sánchez a responder y aclarar si el etnocacerista formará parte de un eventual gobierno de Juntos por el Perú.

“Los peruanos quieren saber: ¿va a estar Antauro Humala a su lado?”, preguntó ante el auditorio.

La tensión se mantuvo cuando el candidato de JP señaló que quien debe rendir cuentas es Fujimori, a quien acusó de haber respaldado a la expresidenta Dina Boluarte durante las protestas del sur del país, en las que fallecieron más de 50 ciudadanos.

“Quienes tienen que rendir ante la justicia son los más de 50 asesinados que usted ha blindado, que no le ha importado la vida de más de 50 compatriotas con su socia Dina Boluarte”, afirmó el candidato de Juntos por el Perú.

Sin embargo, Fujimori le respondió que Boluarte fue parte del equipo del propio Pedro Castillo y que, tras el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, Fuerza Popular fue el partido que convocó a un adelanto de elecciones.

“ Nosotros convocamos a un adelanto de elecciones, cosa que usted no hizo”, remarcó.