De cara a la segunda vuelta electoral y a pocas horas del debate presidencial, miles de peruanos deben conocer el perfil y cuál es su plan de gobierno de ambos postulantes a la Presidencia: Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

¿QUIÉN ES ROBERTO SÁNCHEZ?

Roberto Sánchez Palomino nació el 3 de febrero de 1969 en Huaral, Lima. Es psicólogo titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con estudios de maestría en Políticas Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Su trayectoria en la gestión pública incluye cargos como gerente de Administración y Finanzas en la Municipalidad Provincial de Huaura (Huacho), gerente de Capital Humano en la Municipalidad Distrital de San Borja (2019-2020), gerente de Desarrollo Social en la Municipalidad Provincial de Huaral (2020-2020), ministro de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR (2021-2022) durante el gobierno de Pedro Castillo y congresista de la República desde 2021 al 2025.

Además, desde 2017 preside el partido Juntos por el Perú.

Se define abiertamente como “candidato castillista” y busca reivindicar la figura del expresidente Pedro Castillo (hoy condenado a prisión por intento de golpe de Estado). Comenzó la campaña electoral 2026 y escaló hasta alcanzar la segunda vuelta con aproximadamente el 12 % de los votos en la primera ronda del 12 de abril de 2026.

CUESTIONAMIENTOS

Roberto Sánchez enfrenta severos cuestionamientos judiciales, éticos y programáticos. Las críticas en su contra abarcan desde una investigación fiscal por presunto fraude en aportes de campaña hasta acusaciones de contradicciones estructurales dentro de su plan de gobierno.

También es cuestionado por buscar el indulto del expresidente Castillo.

PRINCIPALES PROPUESTAS

NUEVA CONSTITUCIÓN. El objetivo de Juntos por el Perú es convocar a un referéndum para iniciar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución plurinacional, democrática y partidaria. Busca superar el modelo económico vigente y devolver al Estado la soberanía sobre los recursos naturales. SOBERANÍA ECONÓMICA. Renegociar contratos de concesión y revisar Tratados de Libre Comercio (TLC), que afecten la soberanía nacional o atenten contra los intereses y la calidad de vida de las mayorías del país. SEGURIDAD CIUDADANA. Crear un Sistema Nacional Integrado de Información Criminal y rastreo de extorsiones y otros delitos. Reforma estructural de la Policía Nacional para combatir la corrupción interna, con enfoque de derechos humanos y protección de grupos vulnerables. Reducción de homicidios por hechos delictivos en un 70%. 200 juntas vecinales de seguridad ciudadana y comités comunales, reconocidos y en actividad. SALUD UNIVERSAL. Implementar Redes Integradas de Salud en todo el territorio nacional. Reforzar el primer nivel de atención y la salud mental comunitaria. Duplicar las vacantes para formación de médicos y psicólogos, garantizando un profesional por colegio. Creación de un Fondo Financiero Intangible de Suministros Estratégicos Médicos para farmacia, laboratorio, radiología y odontología y los gastos que demanden su conservación, distribución, dispensación y control. EDUCACIÓN. Incrementar el número de becas de pregrado (Beca 18), otorgar presupuesto adicional a universidades públicas e institutos y crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Prioriza la educación inclusiva y la conectividad. Analfabetismo cero, 90% de docentes nombrados, triplicar el número de docentes a tiempo completo. LUCHA ANTICORRUPCIÓN. Inhabilitación perpetua de funcionarios que roben al Estado, con delitos imprescriptibles. Se prohibirá la práctica de los lobbies, la puerta giratoria entre el sector público y el privado Veedurías ciudadanas para vigilar el gasto público a nivel nacional, regional y local. ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN. Modelo mixto donde el sector público y privado coexistan, priorizando la producción nacional. Plan de emergencia contra el hambre y la pobreza extrema. Participación del Banco de la Nación en préstamos para la construcción y créditos hipotecarios. POLÍTICA INTERNACIONAL. Adhesión a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) para una integración política regional. Garantía de acceso universal a vivienda digna incorporada en el nuevo texto constitucional. AGUA. Según el plan de gobierno enviado al JNE, busca establecer un Fondo de Agua para implementar proyectos de conservación de los ecosistemas productores. Fijar el canon hídrico de tal manera que los usuarios que consigan mayor rentabilidad con el uso del agua, como insumo o para sus procesos productivos, financien la seguridad hídrica en las cuencas. VIVIENDA. 50 mil viviendas nuevas construidas con préstamos del Banco de la Nación. ENERGÍA. Elevar energía renovable al 20%. Crear 3 polos tecnológicos de GRD (Costa, Andes, Amazonía).

COMPROMISO FIRMADO JUNTO A COLECTIVOS Y GREMIOS

Cabe mencionar que el candidato presidencial suscribió este sábado el documento titulado “Compromiso por el Perú: Construyamos juntos el cambio que el país exige”, firmado en compañía de representantes de organizaciones sindicales, sociales, pueblos indígenas, colectivos ciudadanos y partidos políticos. En esta firma, se compromete a defender la democracia y luchar contra la criminalidad, además de reducir la anemia en el país.

Restitución del equilibrio de poderes Derogación de las llamadas “leyes procrimen” que impiden una lucha frontal contra las economías ilegales, extorsión, sicariato, el narcotráfico y la corrupción. Justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno (años 80 y 90) de las esterilizaciones forzadas y de la protesta social entre los años 2020, 2022, 2023 y 2025, donde ciudadanos y policías fallecieron. Política económica al servicio de las personas y en armonía con la naturaleza. Este incluye el desarrollo inclusivo con la licencia social y ambiental. Generación de empleo con respeto, defensa de derechos laborales y cumplimiento de la negociación colectiva, trabajo digno. Defensa del derecho a la educación pública de calidad. Se busca retomar la fiscalización del licenciamiento desde la SUNEDU, pago de la deuda social al magisterio, restitución del enfoque de género y la educación sexual integral en la escuela. Impulso a la salud pública universal Garantía de una vida libre de violencia. Eliminar toda forma de discriminación, combatir el feminicidio y la violencia contra la mujer y las personas LGTBIQ+, además de promover la diversidad étnica, cultural y lingüística. Desarrollo sostenible y equitativo, promover la economía circular, economías solidarias locales e indígenas y las energías renovables. Fortalecer la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y avanzar con el ordenamiento territorial y derogación de la ley antiforestal. Modernización de la gestión pública mediante el fortalecimiento de capacidades en la descentralización y las herramientas de gobierno digital.

Entre las organizaciones que suscribieron el documento están la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas; Asociación Mujer Esperanza VES; Asociación Nacional de los Pueblos; Confederación Campesina del Perú, etc.

De esta manera, Sánchez expresó en sus últimas declaraciones que los planes deben ser evaluados por la ciudadanía. Por ello, el próximo 7 de junio, se llevará a cabo la elección de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.