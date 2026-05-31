La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) inició el proceso de licitación internacional para la ejecución de la carretera de concreto Otuzco–Usquil y del nuevo centro de salud de Agallpampa, dos proyectos estratégicos que serán financiados por el Gobierno Regional La Libertad, con una inversión superior a los S/ 322 millones.

De acuerdo con el cronograma establecido, la buena pro de ambos proyectos se otorgaría antes de la quincena de junio y, posteriormente, la firma de los contratos se concretaría en los primeros días de julio, dando paso al inicio de los expedientes técnicos y de las acciones preliminares para la ejecución de estas obras que mejorarán la conectividad y los servicios de salud para miles de familias de la sierra liberteña.

“Ambas obras comenzarán a ejecutarse este año”, dijo la gobernadora Joana Cabrera.

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