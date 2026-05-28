La excandidata a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Verónica Torres Bravo desmintió al coordinador político de Alianza para el Progreso (APP) en La Libertad, Martín Namay Valderrama, y aseguró que no integrará la fórmula regional que postulará el partido de César Acuña Peralta en las elecciones del 4 de octubre.

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Posición

“No voy en fórmula regional por Alianza para el Progreso con Martín Namay. Está clarísimo, y lo digo ahora y lo ratifico”, aseveró Verónica Torres en una entrevista con Línea Directa, que emite Sol TV Perú.

La también exmilitante de Fortaleza Perú explicó que tomó esta decisión luego de que altos dirigentes de APP entraran a “un silencio pasmoso” tras conocerse los resultados de las elecciones generales del 12 de abril. “[Esto] a mí me ha llevado a pensar que [APP] es un partido que necesita ahora arreglarse por dentro. Ese silencio a mí me ha dejado claro que efectivamente ellos tienes sus objetivos, su línea de trabajo”, declaró.

Días antes de las últimas elecciones, Torres Bravo remeció el escenario político regional al expresar de forma pública su respaldo a la candidatura presidencial de César Acuña Peralta, a quien siempre había cuestionado por su forma de gobernar y los presuntos actos de corrupción denunciados contra varios militantes de su partido.

Incluso, en redes sociales se publicaron fotos de ella junto con el líder de APP y otros candidatos de la misma agrupación en diferentes actividades proselitistas.

Para no dejar dudas de su acercamiento al partido de Acuña, esta semana Martín Namay aseguró que la exaspirante al sillón edil iría como candidata a vicegobernadora regional de La Libertad.

Según Torres, las declaraciones del precandidato a la Región la sorprendieron.