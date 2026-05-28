De varios balazos y frente a diversos vecinos, un cobrador extranjero fue asesinado a manos de sicarios que lo ultimaron en momento que se encontraba comiendo en un restaurante en el asentamiento Santa Teresita, en la provincia de Sullana.

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El crimen ocurrió la tarde del miércoles 27 de mayo, cuando Yeinson Guzmán Guzmán, de 32 años, estaba en un inmueble de la manzana L5, lote 9 de la avenida Circunvalación, a pocos metros de la calle San Juan.

Según testigos, la víctima se encontraba comiendo en un silla de los exteriores del local, cuando un sicario llegó y sacó su arma de fuego. Al verlo, la víctima corrió hacia dentro de la vivienda, pero el criminal lo siguió y le disparó varios balazos, matándolo de manera instantánea.

Por la modalidad del ataque, la Policía sospecha que se trataría de un ajuste de cuentas motivado por el control de los clientes y cobranzas en la zona. Asimismo, no descartan que el móvil esté relacionado con el cobro de cupos a los prestamistas extranjeros. Aunque también manejan otras hipótesis.

Ante lo ocurrido, los vecinos solicitaron la instalación de cámaras de vigilancia en diversos sectores de Sullana con la finalidad que ayuden a identificar a los autores de hechos criminales como el ocurrido en esta zona. Además, la reacción inmediata de los agentes policiales.