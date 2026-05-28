La inseguridad ciudadana volvió a golpear al distrito de San Juan de Miraflores. El ciudadano extranjero Luis Fernando Contreras Mussio fue asesinado a balazos por delincuentes en los alrededores del parque número 1 de la cooperativa de vivienda Umamarca.

Según informó América Noticias, los atacantes trasladaron a la víctima en un automóvil rojo hasta un área descampada del sector, donde le dispararon a quemarropa antes de escapar a gran velocidad.

Testigos señalaron que el vehículo estuvo circulando de manera sospechosa por diversas calles de la urbanización minutos antes del ataque. Posteriormente, los ocupantes descendieron a la víctima por la fuerza y ejecutaron el crimen.

Peritos hallaron casquillos de armas de largo alcance

La Policía Nacional del Perú informó que los peritos encontraron un total de 18 casquillos de proyectil esparcidos en la escena del crimen durante las primeras diligencias.

Según el reporte preliminar, siete casquillos corresponderían a armas de largo alcance, mientras que otros once pertenecerían a una pistola de corto alcance.

Las autoridades señalaron que el uso de armamento de largo alcance evidencia el nivel de violencia empleado por los responsables del homicidio. Los especialistas balísticos procedieron a clasificar y enumerar cada evidencia encontrada en el pavimento cercano al parque número 1 de la cooperativa Umamarca.

Vecinos denuncian inseguridad en cooperativa Umamarca

Residentes del sector denunciaron que las calles cercanas al parque número 1 suelen ser utilizadas por bandas criminales debido a la escasa iluminación y la limitada presencia policial.

Los vecinos indicaron que las zonas descampadas y las vías de difícil acceso facilitan la fuga de delincuentes hacia avenidas principales del distrito.

Asimismo, exigieron un mayor resguardo policial y la instalación de casetas de vigilancia permanentes ante el incremento de homicidios y asaltos registrados en la jurisdicción.