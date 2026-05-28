Mark Harper llegó a Cusco procedente de Estados Unidos, su única consigna era hallar a su hija Brittini Harper, con quien perdió toda comunicación hace meses y su último rastro era una estadía prolongada en el Valle Sagrado de Los Incas.

El estadounidense realizó toda una cruzada en Cusco a fin de obtener la ayuda de la Policía y las autoridades, y lo logró, realizando sendas búsquedas en las localidades de Pisac y Urubamba, con resultado negativo.

Sin embargo, algo que cambió toda perspectiva acerca de la desaparción de su hija, fue confirmado por el personal de una conocida aerolínea internacional, que le confirmó que su hija había salido del país todavía en julio pasado, descartando toda posibilidad de desaparición de la visitante en Cusco o en Perú.

“La Policía de Turismo nos informó que Avianca ha confirmado que la señorita sí salió en vuelo el 31 de julio; según información oficial ella sale de Perú y se va de Cusco a Lima, de Lima a Colombia y luego a Cancún en México, también Migraciones nos ha entregado las entradas y salidas de la señorita”, citó la traductora peruana que acompaña a Mark Harper en Perú.

“Según la Policía la señorita no está oficialmente en Perú. Acá él sabía dónde se había quedado, dónde estaba y todo ello, ahora en México se le va a hacer más difícil hallarla, va a tener que ver los pagos del hospedaje en México y seguir su ruta”, concluyó.

De esta manera se cierra el capítulo de la búsqueda de Brittini Harper en Cusco, sin embargo su padre ahora viajaría a México para continuar su rastro.

DATO:

- Si bien Brittini no está en Perú, ella sigue siendo buscada por sus familiares. De tener alguna información sobre su paradero, la familia pide dar cuenta a la embajada o consulado de los Estados Unidos del país donde se encuentre.