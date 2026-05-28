Ethel Pozo, tras el intercambio de palabras que tuvo con Paul Michael durante una de las dinámicas de ‘La Granja VIP’, señaló que no lo toma de manera personal, ya que entiende que este tipo de realities suelen ser “picantes”. Además, afirmó sentirse satisfecha y contenta con la popularidad que ha alcanzado el programa. “Soñaba con conducir un programa así, una franquicia tan importante”, afirmó.

“Han pasado casi 10 años desde que empecé en la conducción y el programa diario ‘América Hoy’ me dio mucha experiencia en el vivo. Más de mil 500 programas liderando un equipo me ha dado experiencia y manejo. Me gustan esos momentos, me dan adrenalina y yo soy una apasionada de mi carrera. Además, no tomo nada personal, así son los realities ”, declaró a Trome.

Tras ser consultada sobre una nueva temporada del reality de convivencia, la hija de Gisela Valcárcel dijo: “ No lo sé aún, yo firmé por una que culmina el sábado 13 de junio ”.

“ Sí, claro, me encantaría. Me gusta mucho el formato ”, agregó.

Ethel Pozo contra Magaly Medina por comentarios sobre su físico: “Eso es violencia”

Ethel Pozo se pronunció luego de las declaraciones de Magaly Medina. Todo se originó durante la emisión del 4 de mayo, cuando la periodista lanzó comentarios sobre la apariencia de la conductora.

La ‘Urraca’ criticó el aspecto físico de la conductora de ‘La Granja VIP’ con comentarios que generaron incomodidad.

“Bueno, oye, esta chica… ¿ha estado de vacaciones o algo? Está bien taipá, ¿no? (…) parece que hay temporadas en que le da a la cuchara y al tenedor más que yo cuando estoy de vacaciones”, manifestó.

Los comentarios no se limitaron a su aspecto, ya que también incluyeron referencias a dietas y transformaciones físicas.

“A veces se la ve muy delgada y todavía va y cuenta (…) que esta dieta sí me funciona, pero luego vuelve a lo mismo”, añadió.

Frente a estos comentarios, la conductora del reality de convivencia recurrió a sus redes sociales para fijar su postura sobre lo sucedido.

Pozo indicó que este tipo de expresiones no deberían normalizarse y cuestionó que se opine sobre el aspecto físico de otras personas.

“¡Lo de toda la vida! 30 años me dice lo mismo. ¿Nadie nunca le dijo que eso es violencia? Que no se habla del cuerpo ajeno. Que ella también es mujer…”, escribió Ethel.