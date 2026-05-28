A través de sus redes sociales, Natalia Salas publicó una nueva actualización sobre el cáncer metastásico que le fue detectado en octubre de 2025.

Tras haber superado el cáncer de mama, nuevos estudios preventivos detectaron una partícula residual en una de sus vértebras, confirmándose una metástasis localizada en la columna.

Como consecuencia de ello, Natalia retomó un nuevo tratamiento y ha señalado en entrevistas que mantiene medicación diaria y controles estrictos por su cáncer de origen hormonal.

Asimismo, los médicos le sugirieron una intervención quirúrgica para retirar los ovarios y las trompas de Falopio, como medida preventiva frente a una reaparición del cáncer.

Salas dio a conocer una actualización positiva sobre su tratamiento, indicando mediante una historia en Instagram que los resultados médicos fueron los previstos.

“ Salieron los resultados de mis exámenes y son los que esperábamos. Vamos avanzando. Gracias por sus mensajes, oraciones, buenos deseos y preocupación. Mi tratamiento está respondiendo y yo estoy feliz. Gracias, Dios. Gracias, gracias ”, manifestó.

La actriz también ha venido cuidando su alimentación tras ser diagnosticada con diabetes en febrero de este año.