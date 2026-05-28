La cuenta regresiva para Quebrada Honda ya empezó, esto debido que el actual espacio de disposición final de residuos en Arequipa estaría por culminar su vida útil hacia la quincena de junio, así lo advirtió el especialista socioambiental de la Unidad Ejecutora 003 del Ministerio del Ambiente, Daniel Madalengoitia Alcázar, mientras la ciudad todavía espera la puesta en funcionamiento de una celda transitoria.

El especialista precisó que Quebrada Honda ya está por terminar su tiempo de vida útil, pese a las ampliaciones realizadas anteriormente. Añadió que el lugar deberá ingresar posteriormente a un proceso de cierre ambiental para encapsular la celda y evitar la proliferación de vectores, malos olores y posibles focos de contaminación.

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Según información de la comuna provincial la nueva celda transitoria ubicada en Quebrada Honda-La Pascana, en Yura, registra un avance físico del 95% y su culminación está prevista para el 6 de junio del presente año. Esta infraestructura funcionará como un “mini relleno sanitario” durante dos o tres años, y permitiría que la ciudad continúe disponiendo sus residuos mientras se concreta la construcción del nuevo relleno sanitario.

Madalengoitia señaló que actualmente el proyecto integral del nuevo relleno se encuentra en la elaboración del expediente técnico y estudios ambientales, los cuales deberán culminarse hasta diciembre de 2026. El especialista detalló que la nueva infraestructura tendría una extensión de 50 hectáreas y demandará una inversión de S/ 236 millones. Además, incluirá plantas de valorización de residuos y mejoras en la planta de transferencia de Cerro Colorado.