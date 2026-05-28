Xiaomi presentó a nivel mundial la nueva serie Xiaomi 17T, integrada por los modelos Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro, durante un evento realizado en Viena, Austria. La compañía destacó avances en fotografía móvil, autonomía y rendimiento orientados al segmento premium.

Por primera vez en la serie T, ambos dispositivos incorporan un teleobjetivo Leica de cinco aumentos, acompañado por óptica Leica Summilux y un sistema de triple cámara de 50 megapíxeles. Xiaomi también introdujo la función Leica Live Moment, orientada a capturar movimiento y contexto en fotografías y videos.

Fotografía Leica y video 4K en la nueva serie Xiaomi 17T

Según la información difundida por la empresa, el Xiaomi 17T Pro incluye grabación de video en 4K a 60 cuadros por segundo y nuevas herramientas creativas para fotografía y video. Ambos modelos incorporan estabilización óptica y capacidades avanzadas de zoom.

La serie también apuesta por pantallas AMOLED 1.5K con brillo máximo de hasta 3500 nits y tasa de refresco de hasta 144 Hz. Xiaomi indicó que integra tecnologías de protección ocular agrupadas bajo el sistema Xiaomi Vision Care.

En diseño, el Xiaomi 17T Pro incorpora biseles ultradelgados mediante tecnología LIPO, mientras que el Xiaomi 17T mantiene un formato más compacto y ligero para uso diario.

Baterías de hasta 7000mAh y carga HyperCharge

En autonomía, Xiaomi señaló que el Xiaomi 17T Pro cuenta con batería de 7000mAh compatible con carga HyperCharge de 100W, mientras que el Xiaomi 17T incorpora batería de 6500mAh y carga rápida de 67W. Ambos dispositivos utilizan baterías de silicio-carbono de nueva generación y procesadores MediaTek de alto desempeño.

La compañía también confirmó la integración de funciones impulsadas por inteligencia artificial y compatibilidad con herramientas como Google Gemini y Circle to Search with Google.

Xiaomi indicó que la serie Xiaomi 17T busca acercar experiencias flagship a más usuarios mediante mejoras en fotografía móvil, rendimiento y conectividad.