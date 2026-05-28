Leslie Shaw fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde respondió una serie de preguntas vinculadas a Mario Hart. En el diálogo, la cantante primero se refirió al piloto de carreras y luego comentó sobre Paloma Fiuza, tras las declaraciones que ella realizó días antes.

La artista fue consultada por la reportera sobre Hart y los posibles problemas en su relación con Korina Rivadeneira. Frente a la pregunta, la cantante prefirió no especular y mantuvo una postura reservada.

“ No tengo idea, qué habrá pasado... pucha sí qué pena ”, manifestó.

Shaw fue consultada por Fiuza, pues días antes la brasileña había comentado que Mario le parecía atractivo y que debía resolver primero sus temas matrimoniales, tras la pregunta sobre la posibilidad de tener algo con él en el futuro.

“ Dice que le parece un chico lindo ”, le dijo la reportera a la artista. Ante ello, Leslie respondió con una frase directa frente a cámaras.

“ La calle está dura, la entiendo, porque cada vez es más difícil encontrar chicos guapos, los chicos están un poco así... o sea me imagino que por eso está necesitada, amiga anda a Miami, en Europa también hay chicos lindos … ella es linda, ella se puede dar el gusto... Que se diviertan, solo que no se reproduzcan ”, sostuvo la rubia.