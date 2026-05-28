Leslie Shaw fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, donde respondió una serie de preguntas vinculadas a Mario Hart. En el diálogo, la cantante primero se refirió al piloto de carreras y luego comentó sobre Paloma Fiuza, tras las declaraciones que ella realizó días antes.
La artista fue consultada por la reportera sobre Hart y los posibles problemas en su relación con Korina Rivadeneira. Frente a la pregunta, la cantante prefirió no especular y mantuvo una postura reservada.
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“No tengo idea, qué habrá pasado... pucha sí qué pena”, manifestó.
Shaw fue consultada por Fiuza, pues días antes la brasileña había comentado que Mario le parecía atractivo y que debía resolver primero sus temas matrimoniales, tras la pregunta sobre la posibilidad de tener algo con él en el futuro.
“Dice que le parece un chico lindo”, le dijo la reportera a la artista. Ante ello, Leslie respondió con una frase directa frente a cámaras.
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“La calle está dura, la entiendo, porque cada vez es más difícil encontrar chicos guapos, los chicos están un poco así... o sea me imagino que por eso está necesitada, amiga anda a Miami, en Europa también hay chicos lindos… ella es linda, ella se puede dar el gusto... Que se diviertan, solo que no se reproduzcan”, sostuvo la rubia.