Bryan Rullan volvió a captar la atención mediática al referirse a la situación sentimental que vive con Laura Spoya. El empresario mexicano, quien aún mantiene un vínculo matrimonial con la conductora de ‘La Manada’, decidió pronunciarse luego de que ella hiciera público su acercamiento con Sebastián Gálvez, a quien presentó como su “colágeno”.

El reportero de ‘Magaly TV La Firme’ se comunicó con Rullan a través de WhatsApp, plataforma en la que el empresario realizó comentarios contundentes sobre su proceso de separación. Durante la conversación, el periodista le consultó por su situación con Spoya y las respuestas obtenidas no tardaron en generar revuelo.

“ Obvio estoy esperando que ella vaya a firmar a Acapulco... Solo quiero que firme para salir con mujeres a futuro ”, se lee en el mensaje atribuido al mexicano.

Bryan Rullan exige acelerar el divorcio con Laura Spoya.

La conversación no terminó ahí. Cuando fue consultado sobre los sentimientos que aún tendría hacia la modelo, Rullan contestó con declaraciones que incrementaron la atención mediática.

“ Lástima jajajajajaja, pero neta nada. Perdió mi respeto hace mucho ”, manifestó el mexicano, de acuerdo con los mensajes difundidos en el programa de espectáculos. Sus declaraciones evidenciarían un marcado distanciamiento en la relación que mantenía con la conductora.

Bryan Rullan revela qué siente por Laura Spoya.

Por otro lado, el programa de Magaly Medina también recogió las declaraciones de Laura Spoya. La conductora se refirió al proceso de divorcio con tranquilidad y dejó en claro que tanto ella como Bryan Rullan han optado por seguir caminos separados.

“ Nunca hemos expuesto... nunca lo expondremos ”, sostuvo la exMiss Perú.

“ Él puede rehacer su vida así como yo estoy haciendo la mía, sin afectarse ni él ni yo, por los dos lados ”, agregó.