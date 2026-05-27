La banda peruana de pop alternativo Gente Maravillosa anunció el lanzamiento oficial de “Casa Maravillosa”, su primer álbum de estudio.

El disco llega luego del EP “Basado en hechos reales”, publicado en 2023, y desarrolla una propuesta conceptual centrada en emociones intensas, ansiedad, nostalgia y búsqueda de identidad.

Según la agrupación, el álbum está compuesto por 11 canciones concebidas como distintas habitaciones dentro de una misma historia.

Un sonido entre guitarras saturadas y atmósferas melancólicas

“Casa Maravillosa” combina guitarras eléctricas saturadas con elementos de shoegaze, dream rock y sintetizadores envolventes.

La banda describe su propuesta bajo el concepto “Ruido emocional, guitarras encendidas y el desastre de sentirse vivo”.

Las composiciones exploran emociones vinculadas a noches largas, vulnerabilidad y experiencias generacionales marcadas por contrastes entre euforia y vacío.

Concierto conceptual en Teatro Kantaro

El show oficial de presentación del disco se realizará el sábado 13 de junio desde las 4:00 p. m. en el Teatro Kantaro.

La agrupación adelantó que el concierto estará dividido en cuatro actos y que interpretará el álbum completo en vivo.

Además, la puesta en escena contará con cinco músicos invitados, incluyendo sección de cuerdas, vientos y guitarra adicional.

El evento también reunirá a distintas propuestas de la escena independiente peruana como 380, AKA, Juan Gris, Nuevas Máquinas, The Faites y Matlocano.

Una experiencia inmersiva en vivo

Formada originalmente en el distrito de Surco, Gente Maravillosa ha realizado presentaciones en ciudades como Lima, Arequipa, Ica y Trujillo.

La banda señala que sus conciertos buscan generar una experiencia inmersiva marcada por distorsión sonora, teatralidad y cercanía con el público.

El proyecto está integrado por:

Jc Espinoza — voz

Dani Maravilla — guitarra y voz

Sebastian Guzmán — bajo

Edu Suarez — batería

Joaquín Torrico — sintetizadores

Susana Fátima — coros

Kenzit Wong — segunda guitarra